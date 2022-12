'Skumle timer' i Kvickly: Chef reagerer

- Helt fair.

- Jeg synes egentlig, det er godt nogle trækker i den anden retning istedet for at ansatte altid skal være mere fleksible og arbejde mere.

- Der er jo stadig mange timer hver dag for os forbrugere at handle i.

Varer forsvinder i de 'skumle timer'

Sådan skriver Amanda S. i en af de 56 kommentarer, der er skrevet på Kvickly Grindsteds Facebook-profil om de nye åbningstider, der gælder fra 3. juledag. Fremover får kunderne nemlig én til to timer mindre at købe ind i om aftenen, og det er der fire grunde til ifølge varehuschef Thomas Bæk.

For det første er økonomien meget lille i de sene timer. For det andet slipper personalet for at komme sent hjem. For det tredje vil man gerne spare på lys og energi. Og så er der den fjerde årsag:

- Det er i de sidste skumle timer, hvor der nogle gange forsvinder varer fra hylderne.

Annonce:

- Så det har også at gøre med svind - og ikke mindst med personalets tryghed.

Var fuldstændig alene kl. 20.00

- Der kan jo ikke være så mange på arbejde sent om aftenen, siger varehuschefen til Jydskevestkysten, og læser man videre i de mange kommentarer, så er der faktisk stor forståelse for beslutningen:

- Vi var hos Jer i aftes kl 20 og vi var fuldstændig alene i butikken.

- Faktisk sagde vi, hvorfor Kvickly ikke lukker tidligere? Det kan slet ikke betale sig, men I har nu et super sødt og venligt personale, skriver Silvia K således.

Vi skal nok nå det

- Vi skal som nok nå vores indkøb alligevel, skriver Kristian L. og Sofie L. glæder sig over den anden del af Kvicklychefens beslutning:

- Fedt at bageren begynder at åbne kl 6:30. Tak, skriver Sofie, men hvad tænker du?

Bilka skærer i åbningstid