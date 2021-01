Skumpistol og smykkesæt: Føtex skuffer

- Vores jul blev desværre helt ødelagt pga travlhed hos Føtex!!

- Allerede i starten af december – den 10.12.2020 - købte jeg legetøjs-julegaver til børnene online hos Føtex.dk (Ordrebekræftelse indsat nederst)

- Og da jeg ikke havde hørt noget fra Føtex kontaktede jeg dem i deres Kundeservice den 22.12.

- Her oplyste de, at pga travhed var min ordre sat på ’stand by’. Og fortalte at jeg kunne regne med den d. 6 januar.

Nu nærmer d. 6. sig

Sådan skriver Hanne H fra Fyn til nationen! om den i hendes øjne helt elendige kundeservice hun har fået efter hun d. 10 december betalte 441 kr til Føtex for fem stykker legetøj, der skulle have ligget under træet d. 24. december. Hanne er ikke den eneste, der ikke nåede at få leveret gaver købt på internettet i tide. Hele 9 procent af cirka 28.000 læsere fortalte d. 23.12, at de stadig manglede at få deres julegave-bestilling leveret - men Hanne synes Føtex burde svare på hendes henvendelser, da hun meget gerne vil fejre en ny juleaften med gaver.



Sådan skrev Hanne med Føtex d. 22.12... og siden har hun ikke rigtig hørt fra firmaet.

Hendes brev – som Føtex har set og kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Jeg har siden forgæves forsøgt at kontakte både hovedkontoret og vores lokale Føtex Svendborg m.m. for at høre om det nu kan lade sig gøre, da børnene jo glæder sig.

- Desværre uden held, og nu nærmer d. 6 sig jo.

- Kan det passe at et stort firma som Føtex kan opføre sig på den måde, skriver Hanne, og Føtex svarer at de beklager - men at kunderne kendte den forventede leveringsdato, da de betalte:

Føtex: Der var ful fart på salget

- Op til jul var der fuld fart på vores onlinesalg, og det betød, at nogle varer desværre først kunne leveres efter nytår.

- Det fungerede naturligvis ikke som julegave, og derfor gjorde vi os ekstra umage med at orientere vores kunder om den forventede leveringsdato, så de kendte den, inden de gennemførte deres køb.

Og vi beklager

- Vi forstår dog til fulde frustrationen, og vi beklager, at gaverne ikke kunne nå frem til at ligge under juletræet, oplyser Føtex, men hvad tror du?