Sladrede til de voksne om deepthroat til puttemiddag: Droppet af vennerne

- Jeg har fulgt denne debat (har selv børn som har gået i gymnasiet - så er bekendt med puttemiddage).

- Nu kan jeg se det seneste skud på stammen, at Anja´s venner har gjort grin med hende.

- Jeg blander mig ellers ikke i debatter, men her blev jeg trist på mit eget køns vegne.

- Hvis ikke vi støtter hinanden her, hvornår er det så at vi som kvinder skal stå sammen?

- Uanset om man er enig eller ej, så er det vigtigt at støtte op omkring hinandens følelser.

Mine venner har vendt mig ryggen

Sådan skriver Jeanne FT i en kommentar på BTs Facebook-profil om den reaktion fra kammeraterne, den nu tidligere elev på Rungsted Gymnasium har fået på, at hun har fortalt om puttemiddage, hvor 1.g-piger bl.a. skulle slikke flødeskum af drenge og tage agurker langt hed i halsen.

- Jeg tror at mine venner har vendt mig ryggen, simpelthen fordi de ellers ville stille sig op imod resten af gymnasiet, som de fortsat går på.

- Jeg kan ikke realistisk bede dem om at lade være med at prioritere deres egne behov frem for mine: altså, jeg kan ikke bede dem støtte mig, når resultatet ville være at få alle andre imod sig.

- Det er en fuldstændig naturlig reaktion, at sætte sine egne behov, sociale og andet, i første række.

Nogen mener det handler om opmærksomhed

- Dem der mener, at jeg er opmærksomhedskrævende, har misforstået hele debatten og prædiker ret og slet bare Jantelov, om det er bevidst eller ej, skriver pigen i en chat på BT, og Jeanne FT er ikke den eneste, der synes at de nu åbenbart tidligere venner har misforstået noget:

- Så er det forkerte 'venner' hun har, skriver Jan H i kommentar, og Per J skriver:

- De viser bare hvormange hjerneseller, de folk der går på gymnasie har.

Hele debatten om puttemiddage, hvor 3. elever udvælger et mindre antal nystartede elever og udsætter dem for diverse ritualer med seksuelle under og toner fik onsdag Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, til at minde lederne af de danske gymnasierne om, at de også har et ansvar:

Sutte pindis som en dreng holdt i skridtet

- I lyset af mediehistorierne om de i mange tilfælde grænseoverskridende rammer om 'puttemiddage' og oplysningen om, at en række rektorer er i tvivl om deres muligheder for at gribe ind heroverfor, skal styrelsen indskærpe, at lederen af en gymnasial institution har et klart ansvar for at sikre - som det hedder i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser for 2017 - at eleverne 'overholder almene normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitution, hvor der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte', står der blandt andet i brevet, hvor det også fremgår, at rektorerne forventes at sanktionere de elever, der bryder reglerne. Og i en afstemning på Ekstra Bladet som mere end 29.000 læsere har deltaget i, er der stop opbakning til at puttemiddagene skal ophøre.

En Facebook-bruger, der også har gået på Rungsted Gymnasium, beskriver sin oplevelse således:

- Jeg oplevede også ritualerne som grænseoverskridende i sin tid.

- Pigerne blev dengang bl.a. inviteret (dog kun dem som var udvalgt af 3.g drengene pga. et smukt udseende) op på scenen til en fest holdt på gymnasiet.

Alt foregik på en scene

- Der skulle de konkurrere om, hvem der kunne slibe med sandpapir på et kosteskaft (med meget seksuelle referencer), samt hvem der først kunne spise en pindis (uden at bide i isen men kun sutte på den) som drengene fra 3.g holdt ud fra deres skridt.

- Alt foregik oppe på en scene og de resterende deltagere heppede på de udvalgte piger.

- Det er i mine øjne et meget sexistisk velkomstritual for de nye piger, som kommer fra 9. og 10. klasse og skal påbegynde deres studie på gymnasiet

- Pigerne er jo kun 15-16 år og vil i den grad gerne passe ind, skriver Marie-Louise HH, men hvad mener du?

Er det godt, at skolelederne nu tager ansvar for puttemiddagene?