Slagter 600 P-pladser: Biler er 2. prioritet

Bilerne skal ikke holde og fylde i Københavns gader, mener et flertal på hovedstadens rådhus

- Vi (gør det) for at få en fredelig Middelalderby.

- Hvor det er mennesker, der har førsteprioritet fremfor biler.

Fra 1050 til 450

Sådan siger den store vinder af kommunalvalget 2021 i København, Enhedslistens Line Barfoed, til DR Nyheder/Hovedstadsområdet om den voldsomme reduktion af parkeringspladser, hun som teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune fik vedtaget i går.

22,2 millioner afsat

For 600 ud af det centrale Københavns 1050 p-båse i gadeplan skal nu erstattes af bredere fortove, cykelstier og træer. Og kommunens teknik- og miljø udvalg skriver, at der allerede er afsat 16,3 mio. kr. til nedlæggelsen af de 600 bilparkeringspladser, flytning og etablering af ny cykelparkering, ændring af ensretninger, kommunikationsindsats samt før- og efter trafiktællinger. Og 5,9 mio til leje af p-pladser i de private P-huse på Israels Plads og Dantes Plads:

Annonce:

Parker i P-huse/P-kældre

- Bilister bliver opfordret til at parkere i de private parkeringsanlæg i og omkring Middelalderbyen, hvor der er en samlet kapacitet på knap 4.000 parkeringspladser med en belægning på ca. 70 % kl. 12:00 og en belægning på knap 20 % kl. 22:00.

- Det vurderes, at der er kapacitet i de private parkeringshuse til at dække behovet.

- Der er indgået lejeaftaler under Israels Plads og i det kommende anlæg under Dantes Plads, der omfatter 580 pladser i 2022-2023, 520 pladser i 2024-2028 og 480 pladser i 2029-2031, skriver kommunen.

Her kan du parkere i dag - og på kortet til højre, kan du se hvor du kan parkere, når de 600 båse er nedlagt. Screenshot fra kk.dk

Mange protester

Før vedtagelsen kunne borgerne komme med deres mening - og det er der ret mange, der har gjort. Bla. har mange enkeltpersoner samt Indre By Lokaludvalg, Grønnegade Kvarters Beboerforening, Rundetårns Kvarters Beboerforening og FDM giver udtryk for, at de ikke mener, der bør nedlægges bilparkeringspladser, men hvad mener du?