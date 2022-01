Slagter-Leifs elregning: Rystende

- Det er en ekstrem belastning for alle virksomheder under Fødevaredanmark, hvis energipriserne stabiliserer sig på det nuværende meget høje niveau, og det gælder både el og brændstof.

Sådan lyder det i en i en fælles udtalelse til nationen! fra formændene for Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere, SMV Fødevarer, Smagen af Danmark, Sammark, Konditorbager A/S, Mad Med Mere, Mesterslagteren samt Slagtehusene.

Politisk handling - nu

De har paraplyorganisationen Fødevaredanmark, der nu kalder på politisk handling, efter at der nu er forventninger om, at de høje energipriser vil fortsætte i hele 2022. Tilsammen repræsenterer de en samlet årlig omsætning på ca. ti mia. kr.

En kvart million mere om året

- Det er alvorligt med en elregning, der stiger en kvart million om året i min forretning, siger Leif, der er en af de slagtere, der på opfordring fra nationen! nu visen sin 'rystende' elregning frem:

- Man kan vækste sig ud af det her, man kan sætte priserne op, og så kan man til sidst blive nødt til at kigge på antallet af medarbejdere.

- Vi håber på, at regeringen tager det her alvorligt, siger Leif.

Pris-chok i bager: Det er alvorligt

100 millioner og 50 millioner

I tirsdags var energiordførerne til møde med klima- og energiminister Dan Jørgensen for at se på, hvad man kan gøre for at hjælpe danskere og danske virksomheder, der er ramt af energistigningerne.

Regeringen har spillet ud med en varmehjælpspakke på 100 millioner kroner - Venstre synes, danskerne skal have hjælp for 50 millioner. Nye Borgerlige har bl.a. kig på energiafgifterne, som i 2021 indbragte staten mere end 30 milliarder kr., og på de 2,7 milliarder kroner, som staten lige nu - netop på grund af de skyhøje elpriser - regner med at spare i 2022 på tilskud til f.eks. vindmølleejere.