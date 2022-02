Slagterbil sidder helt fast

- Jeg har p.t. tre ansøgninger liggende ved Færdselsstyrelsen. Den ene har lagt i ca. seks måneder, de to andre i ca. tre måneder.

- Ansøgningerne er lavet ud fra gældende regler i Danmark og i EU.

Dem har vi lave mange af

- Vi har fået lavet mange af disse godkendelser (30 cirka) og normalt tager det fire-seks uger.

- Ansøgningerne laves af et firma, der har specialiseret sig i at lave ansøgninger til færdselsstyrelsen.

- Jeg betaler mellem 6000-10.000, for at de laver en ansøgning.

Ostebiler, fiskebiler og slagterbiler

Sådan skriver John J, der har et firma, der laver slagter-, oste- og fiskebiler, til nationen! om Færdselsstyrelsens langsommelige behandling af ansøgninger.

nationen!/Ekstra Bladet har i flere måneder fortalt om folk, der venter længe på at få behandlet ansøgninger om at gå til køreprøve. Det er folk, der ikke kan passe job eller uddannelse uden kørekort, men Johns kunder kan ikke drive deres forretninger uden biler - og nu håber han, at det her brev kan få styrelsen til at sætte tempoet op.

Kan ikke komme igennem

- Det værste er, at man ikke kan komme igennem til Færdselsstyrelsen. Firmaet, der har lavet ansøgningerne, har rykket flere gange, uden svar!

- Jeg har også selv ringet og blev nr. 51 i køen.

- Jeg har også sendt dem en mail 3. januar og endnu ikke fået noget svar.

Der er åbenbart for mange sager

- Jeg har ringet til Trafikministeriet for at tale med den kontorchef, der er ansvarlig for Færdselsstyrelsen, og fik det venlige svar i omstillingen, at omstillingen havde fået besked på, at de ikke måtte stille telefonsamtaler igennem til den pågældende kontorchef - på grund af mange sager, skriver John.

Færdselsstyrelsen overtog ansvaret for kørekortområdet fra politiet 1. oktober - og mange tusinde venter på kørekort.

Hvorfor taget så lang tid?

nationen! har i flere omgange - første gang onsdag 26. januar - spurgt Færdselsstyrelsen, hvorfor de er så lang tid om at behandle godkendelser af slagterbiler. Færdselsstyrelsen meddelte onsdag 2. februar, at man arbejder på et svar, men hvad tror du?