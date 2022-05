Slap for politi: Stangstiv på motorvej

Hvad gør man, hvis man ser en bilist slingre frem og tilbage på motorvejen - og endda også ser, at bilisten halvsover og ser meget beruset ud? Ole J. prøvede at ringe til politiet, der nu undersøger, hvorfor opkaldet blev 'tabt' i omstillingen

- Søndag d. 24/4 kørte jeg med min familie på Østjyske motorvej ved Skanderborg.

- Klokken var 11.30.

- Vi indhentede en ældre varevogn ved Skanderborg Syd, som kørte med 70 km/t og slingrede fra den ene vognbane til den anden.

- Den var også jævnligt inde i nødsporet.

Plakatfuld ældre herre

Sådan indleder Ole J et brev til nationen! om at om at blive bange på motorvejen – og gå død i opkaldet til politiet. Ole forstår ikke, at vi har en myndighed, der ikke tager telefonen om søndagen, og han er bekymret for den ældre bilist og de eventuelle andre trafikanter, der mødte ham søndag. Hans brev – som nationen! har sendt til østjyllands Politi sammen med et foto af varevognen – fortsætter nemlig således:

- Vi kørte op på siden af bilen og så en plakatfuld ældre herre hænge ind over rattet med halvt lukkede øjne.

- Vi ringede 114 og blev viderestillet til vagtcentralen, som dog ikke tog telefonen.

- Efter 10 min. afbrød vi og ringede 114 igen. Blev endnu engang viderestillet til vagtcentralen og ventede igen 10 min..

Vi opgav - de holdt åbenbart weekend

- Så opgav vi, da politiet åbenbart ikke arbejder om søndagen, skriver Ole og nationen! har spurgt Østjyllands Politi om de kan bekræfte at der blev ringet fra Oles datters telefon i søndags, og svare på, hvorfor telefonen ikke blev taget. Og om de kan I deres ulykkesregister kan se om bilen (politiet har fået reg. nr.) var involveret i et uheld senere søndag?

Politiet: Fejl i omstillingssystemet

Og Sydøstjyllands Politi har undersøgt grundigt og har sendt dette svar:

- Sydøstjyllands Politi siger tak for henvendelsen om hændelsen den. 24. april, som vi nu har haft mulighed for at undersøge nærmere.

- Det er rigtigt at vi modtog to opkald via 114 til Servicecentret h.h.v. kl. 12:21 og igen kl. 12:28 fra det oplyste telefonnummer.

- I begge tilfælde blev opkaldet stillet igennem fra Servicecentret, der passer telefonen til Vagtcentralen, der disponerer patruljerne.

Men ros til Ole for at tage ansvar

- Omstillingen skete fordi opkaldene blev taget alvorligt og det blev vurderet i Servicecentret, at Vagtcentralen skulle vurdere om der skulle sendes en ledig patrulje til stedet.

- Vores undersøgelse af henvendelserne viser, at begge opkald desværre af tekniske grunde blev tabt i forbindelse med omstillingen. Denne fejl i omstillingssystemet på dagen vil vi nu arbejde videre på at få løst.

- Vi vil meget gerne rose Ole og hans familie for at tage ansvar og kontakte os og kan kun beklage, at det på dagen ikke gik som det skulle med teknikken.

Og vi arbejder altså altid

- Som nationens læsere nok udmærket ved, så arbejder politiet altid og vi er der altid på 114 og på 112, skriver Sydøstjyllands Politi, der - til beroligelse - kan oplyse, at det køretøj, der blev ringet om, ikke var involveret i færdselsuheld den pågældende dag.