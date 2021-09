Slatne skoleelever: Ka' ikke gå 5 km

Debatten raser efter forældrebrev fra skoleleder: For er det forældrene eller skolens ansvar at få børn til at svede?

- Tag en cykel i skole i stedet for at curling forældre køre! samt tag alt iPad, iPhone og alt andet it fra ungerne efter skole, så skal det nok gå alt sammen alligevel !

- Og ikke mindst LUK for helvede munden sammen, når det er burger og pizza på programmet, det er sku folks egen skyld de unger bliver for fede!!!

- Længere er den ikke.

Ka' ik' cykle 10 eller gå 5

Sådan skriver Casper P. i en af de 362 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook om en skoleleder fra Herning, der har skrevet ud til forældrene og fortalt, at deres børn er i elendig form. Og bedt dem om at sørge for, at børnene får noget mere sved på panden:

- Der er faktisk nogen, der ikke kan holde til at cykle ti kilometer eller gå fem kilometer.

- Det synes jeg, er synd, siger skoleleder Ketty Nørgaard Høj til DR MidtVest, der også har talt med en elev, der fortæller, at nogle af hans klassekammerater simpelthen gav op og gik tilbage eller skulle hentes, da de var på klassetur fornylig.

Men kigger man i de mange kommentarer, er der en del - forældre må man formode - der synes skolen fralægger sig ansvaret:

Så sæt sved på skoleskemaet

- Øhhh og hvornår skal vi nå det?

- Ungerne er jo i skole så mange timer om dagen, at det er svært at nå ret meget andet end mad og hvile, når de kommer hjem. Og især, hvis de også har andre interesser.

- Så kære skoleinspektør, lad være med at uddele skyld.

- Tag ansvaret på dig, og skab en skole, hvor sved på panden er inkluderet i undervisningen, skriver Charlotte M således og Mette T. er enig:

- Jeg kan høre mit 11-årige jeg stønne irriteret og opgivende.

- Kunne det tænkes man måske kunne sætte mere idræt på skemaet, skriver Mette, men hvad tænker du?