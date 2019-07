Slipper for bøder i tre måneder: Pakke-chauffør Mahmoud jubler

- Politiets håndhævelse af de nye regler vil i juli, august og september alene ske ved vejledning af chaufførerne.

- Fra 1. oktober 2019 skal overtrædelser af reglerne sanktioneres.

Sådan skriver rigspolitiets kommunikationsafdeling i dag til nationen!, om den måde, de nye regler for varebilskørsel, der træder i kraft i dag, d.1. juli, vil blive håndhævet på.

Mange ansøgninger

Færdselsstyrelsen - der står for tilladelserne/godkendelserne - har nemlig en pæn bunke ansøgninger fra chauffører, der enten har søgt efter fristen d. 1. april eller ikke lever op til et eller flere af kravene for at få udstedt en tilladelse, liggende, Og derfor har styrelsen nu aftalt med ordensmagten, at politiet i de næste tre måneder vil forholde sig vejledende over for de chauffører og vognmænd, der bliver standset og kontrolleret.

Fik regnskab d. 31.5 - men det skulle afleveres d. 31.3

Et af de nye krav, der har voldt ansøgerne problemer, er kravet om, at man ikke må have forfalden gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr. Et andet er kravet om, at der skal foreligge et revisorpåtegnet regnskab.

- Og mange chauffører har først kunne vise regnskab for 2018 d. 31.5, siger Mahmoud, der kontaktede nationen! i sidste uge for at fortælle om den usikkerhed, de nye regler og frygten for bøder, har skabt.

- For at nævne et eksempel: En af vores dygtige medarbejdere har en gæld på 400.000 kr. fra dengang, han havde en restaurant.

Dygtig medarbejder er allerede gået på kontanthjælp

- Trafikstyrelsen vil nu have, at manden skal betale 35.000 kr. om måneden, for at han overhovedet kan få tilladelsen.

- Han har droppet arbejdet, og nu er han på kontanthjælp, fortalte Mahmoud, i sidste uge.



Hvis det er rigtigt er vi rigtigt glade

Mahmoud siger i dag, at han har talt med adskillige chauffører, der er usikre på, om det kun er de chauffører, der havde søgt inden 1.april, der nu kan se frem til en tre-måneders bøde-time-out, men det er det ikke, skriver Færdselsstyrelsen:

- Alle er omfattet af den tidsbegrænsede ’vejledningsperiode’, som udløber med udgangen af september, skriver pressechefen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

- Hvis det er sådan, det skal forståes, så er vi rigtig glade, siger Mahmoud til nationen!, men hvad siger du?