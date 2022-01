Slipper for ejendomsskat i ét år

- Fin solstrålehistorie for alle som kæmper med at betale deres strømregningen!

Sådan skriver Jan B. i en af de kommentarer, der er skrevet på den norske nyhedskanal NRK.no's Facebook om Luster Kommune, der for tiden skovler penge ind. Kommunen lægger nemlig jord til et vandkraftværk, der tjener rigtig godt på de høje elpriser.

Dobbelt op - dårlig smag

Kommunen havde regnet med at få 20 norske millioner kroner ind i år, men nu ser indtægterne ud til at ramme det dobbelte beløb. Og lige før jul sløjfede byrådet derfor ejendomskatten for byens boligejere for hele 2022:

- Der er en vis bismag med de ekstra indtægter, for det er jo indbyggerne, der betale de skyhøje strømpriser.

- Og så er det godt at give lidt tilbage, siger Lusters borgmester Ivar Kvalen til NRK, der også kan fortælle, at borgerne i Sirdal Kommune, der også tjener godt på strømpriserne kan se frem til at modtage 3000 norske kroner hver som kompensation.

Synd der er forskel på politikere

- Synd at der er sådan en forskel på lokalpolitikere, og hvad de anser som vigtigt.

- Det er fantastisk, at kommunen sløjfer eiendomskatten, men det burde alle kommuner gøre, skriver A Anne B., mens Kim H, synes den kontante udbetaling er bedre:

- Dem som ejer hus og hytter slipper for skat, mens dem som bor til leje, skal betale, skriver Kim.

I Danmark er der også nogen, der tjener godt på de høje strømpriser - bl.a. staten, der regner med at spare 2,7 milliarder kr. i støtte til vedvarende energi i 2022.

Klima- og energiministeriet har meddelt Folketingets Finansudvalg, at de høje elpriser betyder 2,7 milliarder mere i statskassen i 2022.

Regeringen har spillet ud med en varmehjælpepakke på 100 millioner kroner, men hvad tænker du?