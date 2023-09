Sløjt: Fyrer 45 mand

Det er svært at tjene på vindmøller for tiden - og det rammer nu en underleverandør i Horsens, der skal fyre og rykke produktion til Kina

- Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer vækst i vind og for vesteuropæisk vind.

- Men det jeg kan se er, at der er mere usikkerhed omkring den vækststige, vi skulle op af, hvilket gør, at vi er nødt til at justere vores kapacitet.

- Det kommer jeg til at tage bestik af med jævnlige mellemrum.

Okay så: 198,48 i timen

Underskud og nedskrivning

Sådan siger Lars Steen Rasmussen, adm. direktør i firmaet Nissens Cooling Solutions, der er leverandør til vindmølleindustrien til mediet Energiwatch.dk om, at der skal fyres 45 ansatte - og at en stor del af produktionen, der i dag foregår i Danmark, Slovakiet og Tjekkiet rykker til firmaets fabrik i Kina.

Annonce:

I sidste måtte Ørsted meddele, at de også har problemer med at tjene penge på vindmøller. I en fondsbørsmeddelelse forklarerede selskabet, at de tre amerikanske-projekter Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind er ramt af forsinkelser i forsyningskæderne og derfor ikke følger tidsplanen.

- Som en konsekvens har Ørsted valgt at nedskrive værdien af projekterne med hele fem milliarder kroner, skrev Ritzau.

Ørsteds aktionærer har tabt 335 mia. kroner under Mads Nipper

Vestas - som var ramt af en større arbejdsnedlæggelse fra tirsdag til til torsdag i sidse uge, da de timelønnede krævede mere i løn - er også ramt på indtjeningen. Deres første halvår har givet underskud på mere end 700 millioner kroner.

Effektiv strategi

I april kunne Energistyrelsen, Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Dansk Industri fortælle, at eksporten af vindenergiteknologi faldt fra 49,2 mia. kr. i 2021 til 45,9 mia. kr. i 2022. Det svarer til et fald på 6,8 pct:

- For at realisere klimamålsætningerne på verdensplan, er det afgørende, at vi skaber de rette betingelser for, at vi kan sende endnu flere grønne løsninger ud og gøre en forskel.

- Derfor har vi brug for en effektiv eksportstrategi for klima, energi og forsyning – på den måde skal vi have den grønne omstilling op i et nyt gear, sagde Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi om rapporten, men hvad siger du?

Okay så: 198,48 i timen