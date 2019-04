Slog klassekammerat: Fem 7. klasse-drenge meldt til politiet

Drengene er tilbage på skolen efter at være blevet afhørt og bortvist i syv dage. Men politiet mangler stadig at afhøre mindst en lærer.

- Mon ikke det ender som det plejer, offeret skal flytte og begynde en ny og vanskelig skolestart, mens 'forbryderne' kommer tilbage til sine vante rammer ?

Sådan skriver Arne S i en populær kommentar på jv.dk, der kan fortælle, at fem drenge fra en 7.klasse på en skole i Aabenra er tilbage på deres skole efter at have været bortvist på grund af grov mobning. I artiklen forklarer kommunens skolechef, at man handlede så snart, man fik kendskab til mobningen, og man i dag maksimalt kan bortvise elever i en uge.

Skoleledelser er ikke meget bevendt

Men Arne er ikke den eneste, der skriver om at mobberne ofte får lov til at fortsætte på den skole, hvor de har mobbet - mens ofret må skifte skole:

- Jeg mener faktisk at disse elever burde fjernes fra deres skole og efterfølgende splittes op på forskellige skoler.

- Når man har sådan en klike så mister de deres 'magt, når deres såkaldte 'fællesskab' ødelægges.

- Jeg har selv en søn der, år tilbage, blev udsat for mobning og vold i hans skole så min erfaring, fra dengang, er at skoleledelser ikke er noget bevendt og at forældre tænker: så er det ikke mit barn det går ud over...og det er så det, skriver Pia U, mens Anita K synes at den 'strafø skolelederen har givet mobberne er for slap:

- Bortvisning i en uge?

- Det er da mere en ferie belønning, end en straf. Er der ikke ressourcer til eftersidning?, skriver Pia U.

Politiet: Voldsepisoder

Preben Westh, der er vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi Områdecenter Syd, bekræfter overfor jv.dk, at man er i gang med at efterforske sagen, og har afhørt de fem mobbere, der havde forældre med, og ofret, der også havde mor og far med:

- Jeg kan sige så meget, at det er foregået gennem længere tid, det hele er foregået i skoletiden, og der er nogle voldsepisoder som en del af det, siger Preben Westh, der mangler at afhøre i hvert fald en enkelt lærer mere.

Skolechefen siger, at der nu er sat en trivsels-proces i gang, der kommer til vare til de går ud af 9. klasse om to et halvt år, men hvad tror du der sker?

nationen! har modtaget et brev om en tilsvarende sag fra en mor på Fyn, der heller ikke forstår, at mobberne bare får lov til at fortsætte på skolen. Hun har iøvrigt også meldt sagen til politiet:

- Min søn på XX år blev sparket af sin cykel og truet på livet i skoletiden.

- Den her knægt, der gjorde det, går i X’ende klasse. Men skoleinspektøren vil ikke smide knægten ud af skolen - da han mener han har styr på ham.

- Men igen forleden aften blev min så søn truet af en af knægtens venner, og det jeg hører er, at de ansatte heller ikke ønsker, at have knægten på skolen.

- Han hører ikke til på en almindelig folkeskole. men ingen kan nå inspektøren, skriver moren, men hvad tænker du?

