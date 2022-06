Slushice-drama: Ku' være gået grueligt galt

Bilka i Odense er forbavset over, hvordan et metalstykke - en udvendig fjeder, der holder på håndtaget - kunne ende i et slushice-glas

- Hejsa.

- Min datter og jeg var en tur i Bilka i Odense i går, og besluttede os for at købe en slush ICE.

- Hun piller hætten af, og slurker den i sig, da de papsugerør ikke kan holde til hele drinken.

- Til vores store overraskelse, trækker hun en metaldims ud af munden.

De ville ringe - men ringede aldrig

Sådan indleder Jacqueline C. en mail til nationen! om at være på shoppetur i Bilka med datteren og pludselig føle, at datteren på 10 år var i fare. Og om Bilkas - i hendes øjne ret så passive - måde at håndtere en farlig situation på. Jacqueline synets nemlig en slushmaskine, der spytter metaldimser ud, burde sættes ud af drift straks.

Hendes mail – som nationen! har bedt Bilka om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg henvendte mig i deres Quickfood, og fik af vide, at de ville ringe tilbage kl 13 – de ringede bare aldrig.

Gavekort på 300 kr - altså

- Så kl 16 ca, ringede jeg, og de beklagede naturligvis det der var sket, og tilbød at oprette en forsikringssag, i tilfælde af mén på et senere tidspunkt.

- De kunne også udskrive et gavekort på 300 kr.

- Altså, det er sikkert meget fint, men det kunne have gået gruuuueligt galt.

- I min optik, burde de have slukket for slushicen straks; og beløbet havde jeg nok ændret hvis det var mig, skriver Jacqueline, og nationen! har bedt Bilka svare på, hvorfor de ikke straks slukkede for maskinen. Og om de er helt sikre på, at der skal stå 300 kr på det gavekort datteren har fået.

Svarer ikke på gavekort-spørgsmål

Bilka - der ikke vil gå ind i spørgsmål om gavekortets størrelse - har sendt dette svar:

- Vi er i lighed med Jacqueline forbavset over, hvordan metalstykket, som er en udvendig fjeder, der holder på håndtaget, kunne ende i glasset – det er altså ikke en indvendig, mekanisk del, som har ligget inde i maskinen eller i slushicen.

- Det er naturligvis beklageligt, men vi kan forsikre, at alle maskiner er blevet nøje gennemgået, og der var ingen grund til at slukke for de andre maskiner, da der ikke var nogen fejl på de andre håndtag, skriver varehuschef i Bilka Odense, Tonny Drachmann, men hvad tænker du?