Slut: 7-eleven vil sige nej til kontanter

Otte timer uden kontanter er lovligt

Betalingsmodtagere har som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via app. Dette følger af betalingslovens § 81, stk. 1.

Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.

Reglen kan ikke omgås ved fx at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling eller frabeder sig kontant betaling, og ej heller ved at undlade at have byttepenge.

Visse betalingsmodtagere inden for sundhedsområdet er forpligtede til at modtage kontanter i hele åbningstiden. Det gælder bl.a. apoteker, tandlæger, fysioterapeuter og andre autoriserede sundhedsfaglige virksomheder.

Pligten til at modtage kontanter gælder ikke ved fjernsalg, som fx salg via webshops og andre former for salg over internettet og salg via telefonen.

Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som f.eks. ubemandede benzinstationer, jf. betalingslovens 81, stk. 2.

Det er muligt at begrænse det tidsrum, hvor betalingsmodtagere er forpligtede til at tage imod kontanter, til kl. 06.00 til 20.00, hvis ens virksomhed er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder.

Kilde: Forbrugerombudsmanden.dk