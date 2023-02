Slut efter 100 år

- Det er jeg ked af at høre.

- Vi har været rigtig glade for jeres rådgivning og de mange lamper, vi købte hos jer til vores nybyggede hus for et par år siden.

Altid trist

Sådan skriver Marianne I. i en af de 74 kommentarer, der er skrevet på lampebutikken Lysmesteren i Koldings Facebookprofil om ophørsudsalget, der er i gang nu.

Den lokale avis, Jydskevestkysten, kan fortælle, at der har været lampesalg på Haderslevvej i 100 år, og at grunden til at butikken nu er i gang med en kontrolleret nedlukning, er at ejeren ikke føler, at han har tid til at sælge lysløsninger, da han har en anden virksomhed.

Ejer klar: Vil gerne hjælpe

- Altid trist når en butik lukker. Ønsker Jer det bedste, skriver Pia C., der nu skal til en helt anden by, hvis hun vil i en lampebutik. Der var fem lampebutikker i Kolding i 1990, men Lysmesteren er den sidste, og nu lukker og slukker den altså. Medmindre, der sidder én, og tænker: Lampeforretning i Kolding - den skal jeg have:

- Jeg vil hjertens gerne hjælpe andre i gang, hvis de har lyst til at høre mine råd og erfaringer - både hvis man vil drive butikken videre på Haderslevvej eller åbne en ny lampebutik i byen, fortæller ejeren Keld nemlig til Jydskevestkysten, men hvad siger du?