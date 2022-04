Slut efter 200 år

Regeringen vil have mere solenergi - meget mere. Men skal solecelleranlæggene ligge på landet/i naturen, eller var det bedre at bruge tagflader på f.ex. industribygninger?

- Jeg er meget ked af det.

- Men der er ikke noget at gøre ved det.

- Jeg kan jo ikke bo midt i en solcellepark.

Ville have kæmpet mod dem

Sådan siger Elisabeth Røge, 63 år, til Avisen Danmark om den slægtsgård hun og manden bor på i Viuff ved Kolding - en ejendom, der har været i familiens eje i mere end 200 år.

Desværre for Elisabeth ligger gården nemlig midt i et område Kolding og Vejle Kommune sammen med energiselskabet Better Energy har udset et af Nordeuropas største solcelleanlæg. Et anlæg, der skal fylde 216 hektar.

Elisabeth siger også til avisen, at hun - hvis hun havde været 20 år yngre - nok havde stillet sig på barrikaderne og bekæmpet de solceller, men hun orker ikke.

Se landsbyen Joldrup - omgivet af solceller

Planen var vi skulle bæres ud

nationen! har talt med Elisabeths ægtemand, Peter, der siger, at de i alt har solgt 26 hektar til Better Energy og at gården skal rives ned. Og at de nu kigger på en ny ejendom, der skal have plads til bl.a. heste:

- Det har jo aldrig været vores mening, at vi ville flytte, og planen var at vi skulle bæres ud, siger Peter.

nationen! har spurgt Better Energy, hvad de har betalt, men det er hemmeligt. Better Energy kalder dog det store projekt 'ret unikt', i det der kun planlægges solenergi på 218 af det samlede areal på 339 hektar:

På store tage og nær byerne

- På de resterende 121 hektar planlægges genåbning af vandløb, genskabelse af naturområder, rekreative områder, faunapassager, drikkevandsbeskyttelse, hundeskov mm, skriver Better Energy til nationen!

For en uge siden meddelte regeringen, at der skal bygges op til ti gange så mange nye solcelleanlæg de næste år. Men flere - bla. energiplanlægning-professor Brian Vad fra Aalborg Universitet - mener dog ikke, at det er klogt at bygge solcelleanlæg på marker. De mener, at det er byboerne, der skal finde plads til de mange nye solcelleanlæg - bl.a. på tagflader på industrubygninger:

- 10 gange mere sol er voldsomt meget, og det kræver voldsomt meget planlægning.

- Det er afgørende, at over 90 procent af det placeres på store tage i og nær de store byer, hvis elnettet ikke skal blive for belastet, siger professoren til Avisen Danmark, men hvad siger du?