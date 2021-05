Slut: Her rammer brændeovnsforbud

Regeringen vil give kommunerne mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med fjernvarme. Men i Odense M. sidder Kirsten, der har en pipfugl, der hoster, når naboen tænder op, og hun siger til nationen!, at brændereglerne skal være endnu skrappere

- Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger.

- Luftforureningen fra de i alt ca. 700.000 brændeovne og pejseindsatse anslås sammen med andre brændefyringsanlæg at stå for ca. 40 pct. af den samlede danske partikelforurening.

- Brændeovne og pejseindsatse m.v. er dermed den største danske kilde til partikelforurening.

Næsten hver tredje kan forbydes

Sådan skriver regeringen i udspillet 'Tættere på -Grønne byer og en hovedstad i udvikling' fra Indenrigs- og Boligministeriet, der blev fremlagt i går. Et udspil, det bla. betyder at cirka 220.000 - eller næsten hver tredje danske brændeovn - kan blive forbudt, hvis regeringens udspil bliver vedtaget. Og hvis alle kommuner vælger at bruge muligheden for at indføre forbud mod ovne produceret før 2008, der er placeret i områder med kollektiv varmeforsyning:

Fjernvarme og naturgas

- Udover at have en dårligere brændeøkonomi vurderes ældre brændeovne også at udlede helt op til fem gange så mange partikler som nye.

- Derfor vil det have stor effekt at udskifte de gamle brændeovne til alternative opvarmningskilder eller nye og mere miljøvenlige brændeovne.

- Især i områder hvor der findes oplagte energialternativer som fjernvarme og naturgas, skriver regeringen, men Kirsten - som bor i Odense - er slet ikke tilfreds.

Afstand på 500 meter - eller 20 meter høj skorsten

Hun har flere gange skrevet om røg-problemer til nationen! - du husker måske Kirstens fugl hoster når naboen har ild i brændeovnen - og hun siger i dag til nationen!, at udspillet er for slap:

- Der burde være regler for, hvad man må fyre med, og at brændeovne enten skal have en skorsten på minimum 20 meter - eller ligge 500 meter fra andre boliger:

- Min nabo har en ovn fra 2018, og det lugter forfærdeligt.

- Jeg får hovedpine og min fugl bliver helt baltstyrig, når han tænder op, siger hun til nationen!, men hvad siger du?