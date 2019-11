Slut med billige danske colaer ved grænsen

Fra 1. januar overgår rettighederne til at sælge Coca-Colas produkter i grænselandet mellem Danmark og Tyskland fra Carlsberg til Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH. Men kan du smage forskel på en dansk og tysk Coca-Cola?

'Fra 1. januar 2020 vil produkter fra The Coca-Cola Company og dets datterselskaber, der i øjeblikket bliver solgt i Tyskland ved den dansk-tyske grænse, blive leveret af Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, der allerede distribuerer og leverer til butikker i hele Tyskland.'

'De pågældende butikker på den tyske side af den dansk-tyske grænse falder kontraktuelt ind under Coca-Cola European Partners' aftale med Coca-Cola.'

Sådan skriver Jes Randrup Nielsen, kommunikationschef for Coca-Cola Danmark, til Fredericia Dagblad, der dog kan fortælle, at Carlsberg Danmark fortsat producere og sælge en række vand og sodavand, både Schweppes, Monster og vandprodukter ved grænsen, og at den langsigtede aftale, som Carlsberg har med Coca-Cola i forhold til salg, produktion og distribution til danske kunder, er uforandret.

Det virker også tosset

Og ser man på de kommentarer, som nyheden om, at det altså er tysk Coca-Cola, der fremover bliver solgt til danske grænsehandlere, har fået på avisens Facebook-profil, så er det helt fint:

- Det der med at køre til Tyskland efter cola, der bliver produceret en kilometer væk fra ens hjem. Det virker også småtosset, skriver Anders P., og Mads B. - som skriver, at han selv har arbejdet med at tappe cola i Danmark - er enig:

- Hvis alternativet er, at det skal komme fra et sted 200 km syd for grænsen .... så giver det vel god mening, skriver Anders.

Ændringen vil også have konsekvenser for bemandingen, skriver avisen, men hvad tænker du?