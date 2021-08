Slut med dagens ret: Ikke nok hænder

Parret, der driver Hotel Hjedding i Ølgod, har søgt forgæves efter arbejdskraft. Så i torsdags lukkede de ned for dagens ret og grill-mad.

- Der er ingen, der kan holde til jeres lange arbejdsdage.

- Så respekt for denne beslutning.

I har også en familie

- Vi vil så gerne beholde jer begge og hotellet i mange år I har også en familie I skal værne om.

- Knus.

Sådan skriver Britta D. i en af de 29 kommentarer, der er skrevet på Hotel Hjeddings Facebook-profil om, at det nu ikke længere er muligt at komme ind fra gaden og bestille en omgang dagens ret længere.

Vi har nydt at hente 2 dagens ret

Parret, der driver hotellet i Ølgod, kan nemlig ikke skaffe arbejdskraft - og i et videoopslag fortæller hotelmor Lone, at hun og manden har knoklet 90-100 timer pr ugel. Og ikke kan blive ved:



Træls

- Øv, hvor er det træls.

- Forstår jer godt, men vi har nydt at kunne hente 2 dagens ret, når dagen bliver for stresset.

- Håber i finder folk til at føre det videre, skriver Britta H i anden kommentar, og Jette K foreslår, at hotel-parret laver et opslag om arbejdskraft, som hun gerne vil dele. Men det tror parret ikke på:

Har søgt - ingen svarer

- Vi har søgt flere gange, skriver de.

Ølgod ligger i Varde Kommune, der ifølge Danmarks Statistik har registreret 581 personer som bruttoledige, men hvad tænker du?