Slut med gratis: Energimilliardær reagerer

- Uden ambitiøse projekter i denne skala kan det blive svært at realisere vores danske klimamål.

- Og særdeles vanskeligt for os og øvrige aktører at løfte vores del af den grønne omstilling.

Sætter alle gratis-projekter på pause

Sådan siger Torsten Lodberg Smed fra Copenhagen Infrastructure Partners til mediet Energiwatch om de mange kæmpevindmøller, hans firma gerne vil sætte op i danske farvande. Og om det øjeblikkelige stop for nye havvindmølleparker, Energistyrelsen meldte ud i går.

Energi-milliardærerne brager frem

Torsten er en af de såkaldte energimilliardærer, der trods energikrise og russisk krig, strøg ind ind på listen over danskere med store formuer sidste år.

Og mediet Klimamonitor har talt med den nye klimaminister om stoppet - der også har fået panderynkerne frem hos European Energy, hvis ejer, energimilliardæren Knud Erik Andersen, også er helt parat til at stille møller op.

For er det rimeligt at forære arealet væk?

For ministeren antyder, at det handler om penge - og at de formuende energidirektører nok skal betale for at sætte møllerne op:

- Der er selvfølgelig en diskussion af, om det er rimeligt at forære arealet væk.

- Eller om man skal have en model, hvor en del af værdien af det areal – som jo er danskernes værdi – også skal tilfalde dem, siger ministeren til Klimamonitor, men hvad siger du?