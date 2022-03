Slut med husleje på 3000 kr

- Det er sørgeligt, at det skal rives ned, bare så man kan bygge noget nyt og til en meget dyr husleje.

- Det er sku' ikke OK.

- Har en søn som bor der og som er meget ked af at skulle flytte og sikkert til en højre husleje, som han måske ikke har råd til.

Betaler 3000 i dag - 5-6000 er for meget

Sådan skriver Hanne M. i en kommentar på Folketidendes Facebook-profil om de to store, røde blokke med i alt 60 lejligheder og 20 ældreboliger på Engboulevarden i Nykøbing Falster, der skal rives ned for at give plads til nye boliger.

Ejendommene er bygget i 1946 og er slidt op, men Hannes søn er ikke den eneste, der er utilfreds med planerne om at jævne husene med jorden:



- Det er ærgerligt, at huset skal rives ned, for jeg har været glad for at bo her.

- Jeg vil gerne blive boende i centrum af Nykøbing, men de lejligheder, jeg har fået tilbudt, koster 5.000-6.000 kroner om måneden, og det har jeg ikke råd til, fortæller en af de ni beboere, der ikke flyttet endnu til avisen. Han betaler cirka 3.000 kroner for den lejlighed, han bor i nu.

80 plus 192 boliger skal rives ned

De 80 lejligheder på Engboulevarden er ikke de eneste Nykøbing-boliger, der skal ned - på Vendsysselvej skal fire blokke med 192 familieboliger rives ned, og flere af Folketidendes læsere, er da også bekymret for, hvad beboerne nu skal gøre:

- Boliger til folk med små indkomster/pensioner, spørger Karsten Aa., og det svarer Carsten H. på sådan her:

- Det handler om at ændre beboersammensætningen, så man undgår ghetto-områder.

- Men der kunne godt blive bygget nogen flere almen boliger, som unge, ældre og enlige har råd til, uden at det er noget gammelt lort, skriver Carsten H., men hvad siger du?