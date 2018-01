Slut med licensbrevet til 2527 kr: Det bliver næsten helt sikkert dyrere

- Det har de regnet godt ud.

- Så skal vi til at betale dobbelt licens fordi vi er gift. Fandme nej.

- Med alle de reklamer, genudsendelser og vejrudsigten hver 5 minut .

Næsten sikkert at det bliver dyrere for familier

Sådan skriver Inger K i en af de kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil, om at politikerne på Christiansborg nu er enige om at SKAT fremover skal opkræve licensen.

Og Inger er langtfra den eneste, der forudser, at politikernes planer, ender med at blive dyrere for mange danskere:

- Ja, en ting er jo næsten helt sikkert.

- Det er at en almindelig husstand med 2 voksne og børn, vil komme til at betale mere end de 2500 kr der betales pr husstand som det er idag.

- Det går jeg i sagens natur ikke ind for, da jeg helt principielt er imod skattestigninger. Men også fordi tiden er løbet fra Public service. Hvad skal vi egentlig med det, skriver Kenn M, og Camilla S synes bare politikerne burde indføre en frit-valgs-model:

- Nej nej, det flytter jo ikke problemet med at skulle betale licens over skatten.

De scorer kassen

- Tværtimod så scorer de kassen. Afskaf nu det gammeldags licens og gør det nu valgfri om man vil betale til det eller ej.

- Vi har så mange valgmuligheder idag, så DR er for mange blevet for gammeldags og viser alt for meget genudsendelse på tv, skriver Camilla.

SFs medieordfører Jakob Mark mener dog, at en skatteopkrævet licens er mere retfærdig, da alle betaler det samme.

Uintelligent: Tre mennesker i et kollektiv betaler 3 gange licens

- Den er uretfærdig nu, fordi man som studerende eller som kontanthjælpsmodtager betaler det samme som en højt lønnet direktør.

- Og den er uintelligent, fordi hvis man bor i kollektiv tre mennesker, så skal man betale tre licenser, hvorimod hvis man bor en familie sammen, så skal man kun betale en licens, siger Jacob Mark, men hvad siger du?

Er det en god ide at opkræve licens over skatten? Og skal en studerende betale det samme som en direktør?