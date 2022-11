Slutter nu: El-gratister skal betale

De har skovlet penge ind den seneste tid, men indtil nu har ejerne af vindmøller-parker og solcellemarker stort set ikke betalt for at blive koblet på og bruge el-nettet. Det slutter nu

- I dag skyder solcelleparker og vindmøller op steder i landet, hvor der hverken er lokalt forbrug til at opsluge strømmen eller et elnet, der kan transportere de store mængder strøm væk.

- Det medfører store forandringer i elnettet og dermed også store udgifter til udbygning.

- Dem skal opstillerne også bidrage til – ikke kun forbrugerne.

Sådan siger Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet Systemansvar, om de voldsomme ekstra regninger, nye vindmølle- og solcelleparker kan se frem til fra 1. januar.

Op til 60-70 millioner kroner ekstra

Ejere af solcelleanlæg og vindmølleparker har skovlet store penge ind de seneste år - så store, at EU har talt om at konfiskere de 'ekstraordinære profitter'. Og en af grundene til de voldsomme profitter er, at det i mange år har været været stort set gratis for ejerne at blive koblet på el-nettet. Og efterfølgende sende strøm til kunderne via elnettet. Men det stopper nu.

I vindmølle- og solcellebranchen gyser man da også over de nye udgifter, der kan løbe op i 60-70 millioner kroner for en stor vindmøllepark;

- Der er en reel risiko for, at det bliver for dyrt at sætte vedvarende energi op på land i Danmark, og at nogen vil flytte til udlandet i stedet, siger Jacob Klivager Vestergaard, afdelingschef for Land og Marked i Green Power Denmark, til mediet Energiwatch, men hvad siger du?