Slyngler: Matematik-lærer også krænket over Føtex' vinterboller

- Jeg holder først op med at være krænket, når fire boller koster 35 kroner, og så er jeg ellers ligeglad med, om de hedder vinterboller, juleboller, grovboller, negerboller eller åndsboller, skriver Ida, der synes, at én bolle for 10 og fire for 40 kr. er et 'slyngelagtigt' tilbud

- Jeg så jeres artikel om, at kunderne raser over Føtex' nye vinterbolle.

- Jeg behøvede ikke at læse artiklen for at forstå, hvorfor folk var sure.

- Et blik på reklamen fra Føtex' bageri sagde jo det hele.

- Personligt blev jeg selv virkelig vred og krænket, da jeg så den reklame.

De undervurderer deres kunder

Sådan indleder nationen!'s Ida H. et brev om det nu danmarksberømte bagværk, som Føtex har lanceret som 'vinterboller', og som mange mente var et knæfald for islam. Ida H. - som er matematik-lærer på et gymnasium og meget opmærksom på tal og fakta, har tidligere sat ild i debatten på nationen! med et indlæg om, hvor mange penge en enlig mor egentlig får i støtte:

Se også: Har fået 24.000 kr. af staten til julegaver: Enlig mor søger ikke julehjælp

Og nu vil hun gerne gøre opmærksom på det, der i hendes øjne er den egentlig krænkelse med Føtex' vinterboller. Hendes brev fortsætter derfor således:

- Min første tanke var, at medarbejderne hos Føtex var nogle idioter, og at de undervurderede deres kunder.

- Min næste tanke var, at det var dejligt at se, at folk er vågne.

- Alle havde tilsyneladende fattet, at det på ingen måde giver mening at skrive at én bolle koster 10 kroner, og at man kan få fire boller for 40 kroner. Her er jo intet sparet.

Glad for at almindelige mennesker havde gennemskuet Føtex

- Som gymnasielærer i matematik var jeg virkelig glad for at se, at både almindelige mennesker og politikerne havde gennemskuet Føtex' slyngelagtige måde at få den almindelige pris på vinterbollen til at ligne et tilbud på.

- Godt nok er matematikundervisningen blevet ringere og ringere gennem årene pga. politikernes besparelser, men helt skidt står det da ikke til.

Det reelle problem er jo fire boller for 40 kr.

- Så var det dog, at det pludselig gik op for mig, at artiklen ikke handlede om matematik, men om politik. Det var ordet vinterbolle og ikke prisen, som var problemet.

- Jeg må sige, at jeg føler mig krænket på matematikkens vegne.

- Er der virkelig ingen, der har fattet, at det reelle problem i denne sag er, at man ikke sparer noget som helst ved at købe fire boller?

- Jeg holder først op med at være krænket, når fire boller koster 35 kroner, og så er jeg ellers ligeglad med, om de hedder vinterboller, juleboller, grovboller, negerboller eller åndsboller, slutter Ida, men hvad siger du?