Smadrede Allans rude - nægter at betale

- Hej.

- Jeg har lige modtaget et brev fra Københavns Kommune.

- De nægter at betale erstatning, selvom de erkender at have smadret min bilrude med en sten fra en græsslåmaskine.

Erstatning? naturligvis

- En kommunal medarbejder havde i øvrigt lagt en besked på min forrude hvor de siger undskyld.

- Jeg havde også en snak med medarbejderen fra kommunen, som sagde, at de naturligvis var/er erstatningsansvarlige.

Sådan indleder Allan B en mail til Ekstrabladet om det i hans øjne komplet uforståelige afvisningsbrev han har modtaget – og kommunens argumentation for at afvise at betale den bilrude, en kommunal medarbejder kom til at ødelægge under udførsel af arbejde for kommunen. Kommunen skriver nemlig, at de har fulgt alle regler og anvisninger, og at de derfor ikke vil betale.

Kommunen skrev to sider til Allan - du kan se side 2 nedenfor.



Kommer bag på mig at de kan slippe

nationen! har bedt kommunen svare på, hvad det har kostet at skrive brevet – bilruden kostede 2500 kr – og om de kan forstå, at Allan undrer sig. Deres svar kan du læse nedenfor – Allan brev fortsætter således:

-Ved udskiftning af min rude sagde medarbejderen fra bilglas-firmaet at kommuner altid erstatter den slags skader.

- Derfor kommer det bag på mig at Københavns Kommune mener de kan slippe af sted med ikke at betale, skriver Allan, men det mener kommunen tydeligvis. Ihvertfald lyder svarer fra enhedschef Trine Høj Andersen i Teknik- og Miljøforvaltningens juridiske afdeling således:

Juridisk chef: Forstår godt bilejerens frustrationen

- Vi forstår absolut godt bilejerens frustration over, at kommunen ikke kan dække udgiften til at få skiftet bilruden.

- Sagen er dog, at en kommune ikke selv bestemmer, hvornår der skal udbetales en erstatning og hvornår ikke.

- Vi kan kun udbetale erstatninger, når der er tale om et såkaldt ansvarsgrundlag, dvs. hvis vi ikke har levet op til vores tilsynsforpligtelse eller der er sket noget, som skyldes fejlagtig håndtering af fx det udstyr, vores medarbejdere bruger.

Hændeligt uheld er ikke retsgyldigt grundlag

- Og i denne sag er der hverken manglende tilsyn, fejl eller mangler på spil.

- Kun hændeligt uheld - og uheld er desværre ikke et gyldigt retsgrundlag for at bruge skatteborgernes penge til at erstatte den knuste bilrude.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for netop denne bilist, skriver enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningens juridiske afdeling, Trine Høj Andersen til nationen!, der altså ikke får et præcist svar på, hvad kommunen har haft af udgift til at skrive de to sider:

- Vores svar til bilisten er ikke lavet af en dyr, ekstern jurist men af en af vore egne erfarne sagsbehandlere, der er vant til at håndtere netop denne type sager, skriver kommunen, men hvad tænker du?