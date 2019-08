Smask: Blind mand snubler over parkeret el-løbehjul

Tror el-løbehjulslejere lever helt deres eget liv, i deres egen verden, hvor alt andet bliver glemt og er lige meget, skriver Sara, der har set at blinde vælter over løbehjul i Odense.

- Der står el-løbehjul alle vegne. Midt på fortorvet, på tværs af veje, midt foran indgangen til butikker, opgange m.m.

- Det virker som om at dem, der bruger el-løbehjul kun tænker på at være på farten,og sætter det hvor som helst uden at tænke over andre mennesker.

Der er ingen faste steder de står

Sådan skriver Sandra E i en af de 63 kommentarer, der pt er skrevet på DR Nyheders Facebookprofil om de problemer, de mange el-løbehjul skaber for landets blinde.

- Vores medlemmer snubler over dem alle mulige steder, for der er ingen faste steder, de står, siger Dansk Blindesamfunds næstformand John Heilbrunn til DR, og .blinde Edis A - som du muligvis kan huske fra hans indlæg 3350 kr for at komme for sent: Raser mod DSB - har lagt denne video på Facebook:

1000 kr i depositum

- Tror el-løbehjulslejere lever helt deres eget liv, i deres egen verden, hvor alt andet bliver glemt og er lige meget.

- Synes at der skal sættes nogle regler for, hvor man stiller sit el-løbehjul, lige som med alt andet, skriver Sandra videre i sin kommentar, og Hans J har et helt konkret forslag:

-Det skal koste 1000 kr i depositum at låne et løbehjul.

- Et beløb der tilbagebetales når enheden sættes på plads på en dertil indrettet lokalitet.

- Dette ville nok begrænse antallet af legebørn, skriver Hans, mens hvad tænker du?