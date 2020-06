Smider alt affald i samme spand

Fra næste sommer skal danskere have op til fire affaldscontainere i forhaven, og det synes Kaj W er dumt. Han har boet i Frankrig de sidste 12 år, og her har de én spand - og sorteringsmaskiner.

- Angående affaldssortering, så er jeg netop flyttet til Danmark fra det nordøstlige Frankrig, hvor vi har haft affaldssortering i flere år.

- Men på en noget anden måde end det danske forslag.

Grøn, gul, blå, lyseblå m. m.

Sådan indleder Kaj W et brev til nationen! om den måde vi danskere skal sortere affald på i fremtiden - og den måde han har sorteret affald på de seneste 10 år i byen Oeting, der ligger i Frankrig, ca. 10 km syd for Saarbrüken, i Tyskland.

Kaj mener det er et skridt tilbage, at danske husstande fra næste sommer skal have op til fire forskellige spande stående i deres forhaver. Det vil han nemlig gerne undgå:

- Her kommer de forskellige affaldstyper i plastposer med forskellige farver.

De poser bliver sorteret automatisk

- Og alle kommes i den samme skraldespand.

- Renovationsbilen tømmes i et anlæg, hvor plastposer sorteres automatisk efter farve.

- Derfor kun én skraldespand pr. husstand, skriver Kaj, og på nationen! skriver Steen V. at de også har nogle automatiske sorteringsanlæg i Norge:

- Tag nu ved lære af Norge hvor man putter det hele i en spand og avancerede sorteringsanlæg sorterer det.

- De genanvender meget mere plastik end som vi gør i Danmark, skriver Steen V., og af de næsten 20.000 læsere, der har deltaget i afstemningen nedenfor, er der da også et solidt flertal for én-spand pr husstand, men hvad mener du?