Smider lille milliard: Bum bum

Den ene 'bygningskrop' i det gigantiske Nicolinehus, der er ved at blive opført på Aarhus Havn, er netop solgt for noget, der ligner 825 millioner erfarer nationen!. Tror du det bliver en god investering?

- Okaaaay okay.

Sådan skriver Mia D i en kommentar på Finans.dks Facebook-profil om den ejendomshandel i Aarhus, der ifølge en pressemeddelelse fra køberen Formuepleje og sælgeren Bricks er 'den hidtil største enkeltstående ejendomshandel i Aarhus'.

Bum bum

- Bum bum, skriver Frederik H i en anden kommentar til handelen, der omfatter den nordlige del af Nicolinehus, der er ved at bliver opført på Aarhus Ø. Formuepleje har i alt købt cirka 30.000 kvadratmeter, der indeholder 60 lejeboliger, erhverv, spisesteder, markedshal, dagligvare- og detailbutikker samt fitnesscenter og parkeringskælder.

- Det er et projekt, vi har enorme forventninger til.

- Vi er meget stolte over at kunne sikre vores investorer – nuværende som kommende – medejerskab af dette særdeles spændende byggeri, siger Kristian Voldsgaard, ejendomsdirektør i Formuepleje, i pressemeddelelsen, og klgger man på køberens hjemmeside, kan man se, at folk der står med minimum 750.000 kr, kan blive medejere af ejendommen, men hvad siger du.

