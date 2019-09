Smidt ud af Nordea: Jens' tusindkronesedler er uønskede

- Mine penge skal indgå i en hus-handel.



- Men sagen er at Nordea ikke vil modtage dem!



- Jeg er i forgårs blevet ringet op af en Gitte, der er filialdirektør i Nordea. Og en Søren K, der også er direktør, har også ringet.



Min konto skal lukkes

- Hvis jeg kommer med de 200.000 vil jeg blive afvist ved kassen.

- Jeg må IKKE sætte dem ind!!

- De siger at jeg ikke er velkommen i Nordea og at jeg skal lukke min konto.

- Jeg er uønsket.

Sådan indleder Jens, der er gladere for kontanter end for skærm-penge, et brev til nationen!, om den hushandel, der lige nu er ved at gå i vasken, fordi hans bank ikke vil sætte hans kontanter ind på hans konto.

Jens har tidligere skrevet om hans glæde ved kontante penge, og nu synes han, at Nordea skal presse til at svare åbent på, hvorfor han kunne hæve kontanterne – men ikke sætte dem ind igen. Nordeas svar kan du læse nedenfor – Jens brev fortsætter således:

Ingen snakkede om serienumre da jeg hævede dem

- Nordea nægter at tage imod mine penge.

- Begrundelsen er at serienumrene på sedlerne ikke er noteret af banken ved hævning ved kassen. Derfor har banken ikke mulighed for at sikre sig det er nøjagtigt de penge jeg hævede.

- Men da jeg hævede pengene blev jeg ikke advaret om, at vi skulle notere serienumrene ned.

- Det er en afsindig afgørelse.

- Jeg må ikke ringe til banken eller skrive.

- Sagen er slut og endelig og de vil ikke høre mere fra mig.



Så pludselig er min penge ugyldige

- Jeg er uønsket. Kan det virkeligt være rigtigt det her.

- Mine lovligt hævede penge er pludseligt ikke gyldige, helt uden varsel, skriver Jens, og i det svar Nordeas presseafdeling har sendt til nationen!, så er de i deres gode ret til at afvise jens' penge:

- Vi kan desværre ikke udtale os om konkrete personer eller kundesager, da vi som bank er underlagt en skærpet tavshedspligt.

- Men helt generelt har vi som bank intet imod kontanter, og vi tager selvfølgelig også gerne imod dem, når vi ved, hvor pengene kommer fra.

Nordea: Vi skal have en troværdig forklaring

- Gennem de senere år har der været meget snak om, hvordan bankerne ikke har været gode nok til at forhindre de kriminelle i at vaske penge hvide gennem bankerne.

- Det har betydet, at politikerne har strammet lovgivningen markant de senere år – og derfor er der krav om, at vi som bank kender vores kunder godt og ved præcist, hvad de bruger banken til.

- De regler gælder for alle kunder i alle banker. I praksis betyder det, at når kunder fx kommer med store kontante summer af penge, skal vi have en troværdig forklaring på, hvor pengene kommer fra.

Og nogen gange tror vi ikke på vores kunder

- En gang imellem sker det, at vores kunder ikke kan give os en forklaring, vi tror på, eller ikke kan give os den nødvendige dokumentation, og så er vi nødt til at afvise dem, lyder det fra Nordeas presseafdeling, men hvad mener du?

Der er ifølge nationalbanken 70 milliarder danske kroner i kontanter i omløb. Det er cirka 12.500 kr pr dansker. Hvor mange har du?

