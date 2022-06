Smidt ud af Nordea

Skal en dagplejemor, der får løn fra kommunen for at passe børn i sit hjem, presses til at få en erhvervskonto?

- Hej! Jeg hedder Sara.

- Jeg arbejder som en privat børne-passer, ansat fra København kommune.

- Jeg får en løn som alle andre og jeg er en kunde hos Nordea bank i Amager afdeling.

- Men lige nu er min situation, at Nordea vil lukke min konto 1.juli på grund af at jeg får meget løn.

Sådan indleder Sara H et brev til nationen! om det brev hun har fået fra Nordea - og de problemer, det giver hende. Nordea siger nemlig, at de lukker hendes konto ned den 1.juli, fordi hun ikke har et cvr-nr eller erhvervs-konto. Og at hun ikke har et firma.

Kender andre dagplejere der er i Nordea

Hendes brev - som nationen! har bedt Nordea kommentere - fortsætter nemlig således:

- Jeg har diskuteret meget med bankrådgiver fra Nordea.

- Jeg har jo masser af dokumenter, der viser, at jeg er ansat, men Nordea vil ikke se på dem.

Men de har sagt nej til mig

- Der er ikke andre banker, som vil modtage mig som en kunde på grund af en gæld. Og nu har jeg desværre ikke nogen konto fra 1.juli.

- Jeg kender 9-10 andre dagplejere, der også er kunder hos Nordea.

- Men de har sagt nej til mig.

- Er der en personlige grund mod mig, skriver Sara, der håber at det her brev kan få Nprdea til at lade hende fortsætte som kunde.

Personlige forhold betyder ikke noget

nationen! har spurgt Nordea, om de har noget imod Sara personligt - og om de har andre dagplejere som kunder. Og de har sendt dette svar:

- På grund af vores tavshedspligt som bank, kan vi ikke kommentere på evt. kundeforhold.

- Helt generelt kan jeg dog sige, at vi ikke opsiger kunder på grund af personlige forhold.

Erhvervslignende transaktioner

- I Nordea skal man have en separat erhvervskonto, hvis man modtager erhvervslignende transaktioner eller er selvstændig.

- Det skyldes, at vi som bank skal kende vores kunder for at leve op til lovgivningen, skriver Nordeas presseafdeling, men hvad tænker du?