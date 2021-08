- Ved opstillingen oplyste Johnny Killerup, at han ville agere loyalt og fair over for Venstre og Venstres medlemmers beslutninger.

- Det har vist sig efterfølgende ikke at harmonere med hans ageren, hvorfor Venstres vælgerforening i Odense City ikke ser andre muligheder end at ekskludere Johnny Killerup fra Venstre, og dermed som kandidat for Venstre ved det kommende kommunalvalg.

Illoyalt at gå efter guldet

Sådan skriver vælgerforeningen Venstre Odense City i en pressemeddelelse om det interview Venstre-manden Johnny Killerup gav til TV2 Fyn fredag den 27. august klokken 19.30, hvor Johnny Killerup - ifølge vælgerforeningen - undsiger og optræder illoyalt over for Venstre og medlemmernes demokratiske beslutning om, at Christoffer Lilleholt er Venstres eneste spids- og borgmesterkandidat i Odense.

Er du så borgmester?

Johnny har en lang international erhvervskarriere og endnu længere politisk karriere på sit CV - han meldte sig ind i Venstres Ungdom i 1988, har siddet i byrådet, og folketinget og været medlem af Venstres Hovedbestyrelse - svarede nemlig 'forkert', da han fik spørgsmålet fra TV2 Fyn: 'Hvis du får flere stemmer end Christoffer Lilleholt, og der er blåt flertal, er Johnny Killerup så borgmester?'

Ja

- Ja!, svarede Johnny Killerup fredag, og mandag bekræftede han over for samme medie, at han ikke 'stiller .... op for at blive nummer to eller tre, jeg går efter guldet'. Det endte så med at koste ham medlemsskabet og pladsen på stemmesedlen, men på TV2 Fyns Facebook, er det ikke alle, der synes fyringen giver mening:

- Åh ha da.

- Man skal altså ikke komme til lille Odense fra store Amerika og tro man er noget.

- Så ærgerligt for hans input og fremfærd var/er et forfriskende indslag i politikken, skriver Jessie K. (9 likes) således i en af de 64 kommentarer, der er skrevet om fyringen.

Politik er et holdspil

- Så smider man en potentiel stemmesluger ud!

- Der var nok nogen der var bange for modstanden, skriver Thormod A. (11 likes) i en anden, mens Hans T. - der også har en fortid i Venstres Ungdom, og har siddet i amtsrådet for partiet - mener at fyringen var nødvendig:

- Hvis man ikke ønsker at være en holdspiller, kan man ikke samtidig få fordelene ved at være en del af et hold, skriver Hans, men hvad tænker du?