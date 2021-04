Smidt væk fra banen

Tom og fodboldholdet har spillet på kunstbanen I Fælledparken i København, men nu har de fået at vide, at skole-børnene har førsteprioritet. Det forstår de ikke, for det bløde underlag er rart for gamle knogler

- Er i dag, efter træning, blevet gjort bekendt med, at Københavns Kommune har smidt vores fodboldhold FC Prostata ud af kunststof-banerne i Fælledparken.

- De er blevet givet til skolerne, således at børn, i skoletiden, kan spille rundbold o.l. der.

- Vi har spillet på de baner siden starten på FC Prostata projektet i 2015.

Andre med gamle knogler er også smidt ud

Sådan indleder Tom A. et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige beslutning, der nu sender ham og holdkammeraterne væk fra den fine bløde kunstbane, de har spillet på i seks år - og ud på græs-banerne.

Tom har taget holdbilledet - men sådan ser han og de gamle ud.

Tom har også sendt billeder af holdet med - de er taget til træningen mandag formiddag - og han beder nationen! om hjælp til at få en forklaring. Hans brev – som Københavns Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Ud over vores hold, FC Prostata, har vi også hørt at et hold superveteraner (+70) er blevet smidt ud.

- Når man er +70, så er knoglerne ikke hvad de har været og derfor er der meget større sikkerhed for os, at spille på kunststof banerne.

De unge har jo ikke problemer

- Vi spiller mandage og torsdage fra klokken 10-12 og det er til stor forundring at Københavns Kommune ikke har kunnet finde andre muligheder til børnene.

- Det er totalt uforståeligt at vi skal smides ud, til fordel for unge mennesker der ikke har problemer med gamle knogler.

- Der er så megen plads på græsplænerne rundt om i Fælledparken at det ikke burde være et problem, skriver Tom, der også har taget et foto af de store arealer med græs, han mener, at børnene kan boltre sig på.

Kultur- og Fritidsforvaltningen svarer, at skolerne i Københavns Kommune har fortrinsret til at bruge de udendørs idrætsfaciliteter i tidsrummet 8-14 på hverdage:

Kommunen: Øget behov for de udendørs faciliteter

- På grund af corona-pandemien er der et øget behov for, at skolerne kan benytte de udendørs idrætsfaciliteter i tidsrummet.

- Indtil 1. april har fodboldbanerne i Fælledparken været vinterlukket, hvorfor der har været større efterspørgsel på kunstgræsbanen.

- Når FC Prostata har spillet fodbold på kunstgræsbanen i Fælledparken, har det været uden at have booket tid til dette, skriver Kultur- og Fritidsforvaltningen, der samtidig gør FC Prostata opmærksom på, at de via deres forening – Østerbro IF – kan søge om banetider i Fælledparken, så de fortsat kan spille fodbold.