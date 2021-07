Smitterekord i Tokyo: Stop OL

I Tokyo er der i dag registreret 2848 nye coronasmittede. Det er rekord. Samtidig er der mange japanere, der vil have OL stoppet

- Jeg holder med de her japanere.

- OL i sin nuværende form er gammeldags.

- Hvorfor skal der bygges gigantiske anlæg for noget som kun varer i 14 dage?

187 milliarder kroner

Sådan skriver Børge E. i en kommentar på den store norske avis VGs Facebook-side om de japanere, der er meget utilfredse med, at landet er OL-vært. Så utilfredse, at de demonstrerer, selv om der ikke er store traditioner for den slags i Japan.

Det er ikke særlig almindeligt at demonstrere i Japan - men OL har fået folk på gaden. Foto: REUTERS/Naoki Ogura/Ritzau Scanpix

Protesterne handler om coronarisikoen ved de mange atleter, der rejser ind i landet, men også om prisen: Japan har budgetteret med at bruge svimlende 187 milliarder kroner på sportsfesten.

Før åbningsceremonien var vrede demonstranter mødt op.

Slut og rejs hjem

- Afslut legene, og tag hjem, siger en 52-årig anti-OL-demonstrant, Hisako Motoyama til avisens udsendte reporter, der også kan fortælle, at de fleste japanere faktisk er imod at OL bliver afholdt i deres land:

- Et sygt OL som aldrig skulle have været arrangeret, skriver Kjetil D i en anden kommentar på VGs Facebook.

I søndags var der 1763 smittede i Tokyo, men i dag har byen - der har 38 millioner indbyggere - registreret 2848 nye corona-smittede. Og landets premierminister Yoshihide Suga opfordrer ifølge Japan Times indbyggerne til at holde sig indendørs, undgå unødvendige rejser - og se OL i fjernsynet.