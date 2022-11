Smør-brøler i Aldi

- Hej.

- Jeg har nu været i Aldi (i Hedehusene) lørdag, søndag, mandag - og i dag tirsdag - for at købe smør.

- De har nemlig et godt tilbud, 15 kr. for en pakke Lurpak.

- Vi skal bruge ti pakker til julekagebagning.

- Men - problemet er bare, at jeg er gået forgæves.

- De siger, der er udsolgt.

Er med på at Aldi lokker

Sådan indleder Erik L et brev nationen! om at se et godt tilbud – og så føle sig mere eller mindre taget ved næsen, fordi tilbuddet er udsolgt. Erik er ligesom de fleste andre energikrise- og inflationsramte danskere nemlig begyndt at studere dagligvarebutikkernes tilbudsaviser, og han kan nok godt acceptere, at der en dag var udsolgt. Men fire!!!

Eriks klage - som nationen! har bedt Aldi om at kommentere - fortsætter derfor nemlig således:

- Der er ingen begrænsning mht. antal pakker pr. kunde eller pr. dag.

- Jeg er på det rene med, at det er et tilbud for at lokke kunder ind.

- Jeg synes, det er dårlig stil ikke at kunne levere. De burde være forberedt på et stort salg, slutter Erik, og nationen! skrev i går til Aldi og spurgte, om de selv synes, de har 'god stil' - og hvad Erik kan gøre for at købe smør til 15 kr. pakken.

Over al forventning: Nu rationerer vi

Og det svarer Aldi på sådan her:

- Med en besparelse på over 50 procent er Erik naturligt nok ikke den eneste, som er begejstret over vores tilbud på Lurpak.

- Salget er gået over al forventning, hvilket desværre betød, at en del kunder ligesom Erik er gået forgæves.

Så nu er det maks. seks pakker - eller Bakkedal

- Vi er naturligvis superærgerlige over, at vi har undervurderet den store efterspørgsel.

- Derfor sælger vi nu 200 g Bakkedal til samme skarpe pris, og vi har sat et loft på maks. seks stk. pr. kunde for at undgå hamstring, skriver Aldi i dag, men hvad tænker du?