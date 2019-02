Sms fra Danmarks Indsamling gjorde Søren vred: Vi har en legitim grund

Hvis folk tidligere har vist interesse for Danmarks Indsamling, så er det helt OK at sende en sms til dem, lyder det fra den store indsamlings talsperson. Fik du også en sms?

- Vi er mange, der er trætte af indsamlingernes måde at prøve at få penge ud af folk.

- De gemmer ens data/tlf nr ulovligt ( GDPR), og når man så skriver til dem, skriver de tilbage, at jeg kan afmelde.

- Men det er ikke min opgave, de har slet ikke ret til at gemme mine data, fordi man har støttet gennem årene.

De siger at de gør det for at få flere penge

Sådan lyder det fra Søren P, der har skrevet til nationen! om den sms, han og tusindvis af andre danskere modtog forud for den store Danmarks Indsamling i lørdags. Søren bryder sig nemlig ikke om, at blive kontaktet på den måde - og han mener, også at der er ulovligt, da GDPR-forordningen jo er trådt i kraft.



Synes ikke de svarer på mine spørgsmål

Men som du kan læse i svaret fra Danmarks Indsamling nedenfor, så er det helt legitimt at kontakte folk på den måde - og i øvrigt er der ikke ret mange, der har klaget. Sørens brev fortsætter således:

- De forklarer mig, at de gør det, fordi det giver flere penge.

- Men når man så skriver til dem igen om, at de ikke svarede på ens spørgsmål (om ulovlig lagring af tlfnr/GDPR), ja så ignorerer de igen denne mail, skriver Søren, der har sendt denne korrespondance med

Du kan bare sende STOP til 1212

Søren P. 30. jan. 14.25 CET
Jeg vil gerne vide hvilken rettighed jeg har givet jer til at opbevare mit tlf nr og det er vist mod GDPR
Hilsen Søren

Thomas (CLX DK Support) 30. jan. 14.55 CET
Hej Søren
Du skriver ikke hvilken sms det drejer sig om, men jeg formoder du refererer til den udsendt af Danmarks Indsamling i dag?
Danmarks Indsamling har sendt sms'en til dig, fordi du har været så venlig at deltage med bidrage tidligere. Du kan framelde dig yderligere beskeder ved at sende STOP til 1212.

Fra: Søren P
Dato: 31. januar 2019 kl. 13.09.15 CET
Jeg har stadig ikke fået svar på mit spørgsmål. Hvilken beføjelse har I til at gøre som I gør.

Har fået en håndfuld henvendelser

nationen! har spurgt Danmarks Indsamling om anklagen om, at de bryder loven - og om Søren er den eneste, der er sur:

- Danmarks Indsamling har ikke fået mere end en håndfuld henvendelser, på trods af, at vi har udsendt mange tusind sms'er.

- Ift persondataloven har vi legitim grund til at henvende os, da der tidligere er udvist interesse.

Og man kan til en hver tid afmelde sig

- Vi har kun telefonnummer, og man kan til enhver tid afmelde sig, lyder det fra Anna Rørbæk, der er talsperson for Danmarks Indsamling, men hvad siger du?