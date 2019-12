Snapsestive danskere sikrer Aalborg 'suveræn førsteplads'

- Aalborg Akvavit ligger forsat på en suveræn 1. plads og tegner sig for 57,5% af snapsesalget.

- Med 244.250 niliters kasser rammer de 3.14 millioner solgte flasker (70 cl.).

- Det er faktisk noget, der ligner hver tiende flaske sprut.

Nysgerrig læser: Hvor meget snaps bliver der drukket?

Sådan siger Michael Svejstrup Olesen fra sprutforhandleren Bevco, der har hjulpet nationen! med at finde en statistik frem om danskernes snapseforbrug.

En læser, der havde læst artiklen 'Advarsel før julefrokost: Kan køre helt af sporet' bad nemlig om tal for, hvor meget Danmarks bidrag til alkohol-kulturen egentlig bliver købt of konsumeret - og det tal er ret så voldsomt.

Ialt blev der solgt 22,5 mio liter sprut i Danmark sidste år - heraf næsten 4 millioner liter snaps. Og kigger man længere ned i statistikken, kan man se, at langt de fleste snapseflasker kommer fra Aalborg.

Coctails med snaps?

- Det har nok noget at gøre med, at den Røde Taffel er på 45 procent, siger Michael Svejstrup Olesen, der dog også kan fortælle, at salget af akvavit i Danmark er faldet med ca. 10% over de seneste 10 år, og at man spår om forsat fald i omsætningen i de kommende år. Men at der er en bevægelse i markedet:

- Vi ser en klar tendens i at forbrugerne vil have mindre men bedre varer.

- Den såkaldte premiumisation som vi de seneste år har set i gin og rom kategorien er også kommet til snapsen.

- Vi ser mange nye smagsvarianter og seneste trend er cocktails med snaps.

- I takt med at kvaliteten og udbuddet stiger er der kommet en fornyet interesse omkring kategorien og nogle spår den til at blive det nye alternativ til fx. gin, siger Michael, men hvad siger du?