Sne-raseri: Hvor er kommunen?/Røvtur: De blir' dælme sagsøgt

Klagerne vælter ind fra borgere, der synes deres kommune er alt for langsomme til at fjerne sneen. Er du også rasende?

- Det viser, hvor iskoldt et samfund vi har nu.

Årets koldeste nat: Nu er der sne overalt

Sådan skriver Lars S. i en af de 32 ret så vrede kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om den kommunale snerydning i Tønder Kommune, der ifølge mange borgere - og Tomas Tomasson fra vejrydningteamet - har været ret så mangelfuld:

Ikke særlig effektiv i år

- Jeg garanterer for, at vi kører med alt det materiel, vi har, og som i øvrigt er det samme, som vi altid har haft.

- Men der er faldet så meget sne i Tønder Kommune, nogle steder op til 40 centimeter, at vi bare ikke kan nå det hurtigere, siger Thomas Tomasen til avisen, men ser man videre i kommentarerne, så er Tønder ikke den eneste by med sure borgere:

- Det er ikke kun i Tønder kommune den er gal. Det er den også i Vejen kommune, skriver Niels P. og Dorthe G. fortsætter:

- Sønderborg kommune er heller ikke særlig effektiv i år.

De bli'r dælme sagsøgt

- Vi var i Aabenraa i dag, og dem der brokker sig her i Haderslev, burde tage en tur derned. Det er virkelig dårligt, skriver Inge C, og Annelie V. er klar til at kontakte en advokat, hvis hun ryger på røven:

- Esbjerg Kommune er også latterlig ligeglade.

- Så ryger jeg (på røven red) pga manglende omløb i de ansvarliges hoveder, så bliver de dælme sagsøgt, skriver Annelie, mens Jakob K. prøver at se mulighederne i snemængderne:

- Dyrk motion. Skrab sne. Jo flere jo hurtigere går det, skriver Jakob, men hvad mener du?