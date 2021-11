Sneakers-konge afsløret: Ville sælge kopier

Den danske sneakers-konge Karl Faurholt var i 2020 udsat for at et andet firma kopierede hans renseprodukt. Onsdag blev han afsløret, da han forsøgte at sælge kopi-udgaver af den verdensberømte Wegner Y-stol.

- 6 stk. UA Hans Wegner Y-stole i ask sælges.

- Helt nye og aldrig brugt.

- Meget bedre kvalitet en dem mange køber fra England. De er importeret direkte fra leverandøren.

- Derfor den lave pris.

Tænkte straks det var kopier

Sådan skrev Karl Faurholt, kendt fra sneakers-forretningen Karls Kicks, på Facebook Markets tidligere i dag om et antal Wegner-stole, han havde på lager og gerne ville sælge for 1750 kr. stykket. I en anerkendt dansk butik koster en Wegner Y-stol i ask i dag mere end 5000 kr.

Hvis man købte flere end 10 stole af Karl kunne man faktisk nøjes med at betale 1500 kr. stykket, og de priser fik Hans M, der sad og tjekkede annoncer ud i sin frokostpause, til at glippe med øjnene. Og ringe til først sælgeren og siden til nationen!:

- Jeg tænke straks, at det var kopistole.

- Og så så jeg navnet på sælgeren og tænkte, at det var mystisk.

Men manden har jo selv været offer i en kopisag

- For manden har jo selv været ude for en kopi-sag med Netto, der solgte noget sneaker-rens, der lignede Karls eget produkt på en prik, forklarede Hans til nationen! og sendte et screenshot af annoncen med som bevis.

Indgik forlig efter kopi-sag

I juli 2020 opdagede Karl - der har en serie sneakers-renseprodukter, der går under navnet 'Premium Sneaker Products' - at Netto solgte noget, der hed 'Karls Premium-sneakerrens'.

Karl mente, at det Netto solgte var en 'klar kopi', og Netto måtte - efter at Karl og firmaet bag kopi-produktet havde indgået et forlig til mere end 35.000 kr - meget hurtigt trække produkterne trække tilbage.

I dag siger Karl til nationen!, at de to sager slet ikke kan sammenlignes:

De her stole er jo produceret

- Dengang handlede det jo om, at nogen havde startet en produktion af mit produkt.

- Og de her stole er jo produceret, forklarer Karl, der dog har fjernet annoncen fra Facebook:

- Jeg fik lidt dårlig samvittighed efter at jeg havde talt med ham manden.

- Det er nogen, jeg selv har købt privat, og som jeg ikke kunne bruge, og derfor gik det nok lidt for hurtigt, siger Karl Faurholt, men hvad siger du?