Snød for 15.000 pr. måned

Hun fortalte Odense Kommune, at hun var enlig og fik derfor ekstra ydelser. Men kontrolgruppen opdagede, at hun boede sammen med den såkaldte 'eksmand'

- Folk skal have den ydelse, de er berettiget til.

- Men når man bevidst snyder fællesskabet, så skal hammeren virkelig falde.

- Derfor synes jeg, det er en oplagt investering, for det giver ingen mening, at kommunen eksempelvis skal udbetale dobbelt børnepenge til en enlig mor, der slet ikke er enlig alligevel.

Der vil altid være snyd

Sådan siger Christoffer Lilleholt, rådmand i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning til Fyens.dk om den kontrol-gruppe, der arbejder med socialt bedragerien - og den enlige mor, der viste sig ikke at være enlig, og derfor havde fået 15.000 kr. for meget i støtte hver måned.

Sorte penge på pizzariaet

Rådmanden nævner et andet eksempel.

En ansat i et pizzeria, der får kontanthjælp samtidig med, at vedkommende får løn i kontanter - og fortæller, at kommunens udgifter til kontrol er cirka 900.000 per år, og at de finder snyd for 1,8 millioner.

På Fyens.dk har eksemplerne skabt debat:

Gå efter de store snydere

- Hvor mange kontrol-instanser skal vi snart have?? Hvor mange lovændringer???

- Der vil altid - desværre - være en lille del (på bunden), der snyder sig til lidt mere.

- Den lille bitte del tror jeg aldrig, man kan fjerne helt, skriver Karina Jensen, der har fået otte likes.

Hun mener, at man hellere skulle gå efter de mere velhavende snydere.

Det samme skriver Louise A.:

- Så.. lad os bruge ENDNU flere penge på at trippeltjekke og kontrollere de svage..

- For så kan vi nemmere sige, vi ikke har råd til at gå efter de STORE snydere: Skattesnydere, corona-spekulanter, konkursryttere, politikere osv osv osv.

- Nej tak, skriver Louise, men hvad tænker du?

