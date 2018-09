Snød McDonald's i 51 dage med falsk navneskilt: Det er mig på væggen

- Fantastisk.

- Forestil jer de paniske møder, der har foregået i McD-hovedkvarteret om, hvordan de skal reagere på det her.

- Mit bud er: Indrøm, at I hos McD mangler asiatiske rollemodeller og sig tak og giv dem en betaling og gratis mad i et år.

- Og behold den plakat på væggen.

i noticed there was a blank wall at mcdonald’s so i decided to make this fake poster of me and my friend. It’s now been 51 days since i hung it up. pic.twitter.com/5OTf5aR4vm — JΞVH M (@Jevholution) September 3, 2018

Så tom væg - der skal vi hænge

Sådan skriver Nicole F på Twitter i en af tusindvis af reaktioner, vennerne Christian og Jevh Maravilla har fået efter deres væg-kup på en McDonald's-restaurant i Houston Texas.

De to opdagede nemlig en tom væg, og da de samtidig syntes, at der manglede billeder at folk med asiatisk oprindelse på væggene, så gik i gang med at indkøbe en brugt McDonalds T-shirt, lave et falsk navneskilt med titlen 'regional indretningskonsulent' og printe en kæmpeplakat med et foto af dem selv, hvor de spise burgere:

Vi hang der i 51 dage

- Jeg mente selv, at det ville være fantastisk, hvis man kunne se folk, der lignede mig, forklarer Jevh Maravilla til mediet Unilad, og åbenbart var ideen så godt lavet, at plakaten stadig hang der, da de to besøgte restauranten 51 dage efter.

Hvad synes du? Skal plakaten have lov at blive hængende? Og har du også tænkt på, at der mange bare vægge hos McDonalds?