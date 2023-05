Snorksover: Ny rekord på 73 timer

- De første to dage kan man ikke gå, og slet ikke bestige trapper.

- Man kan heller ikke få sko på i en uges tid.

- Fødderne dunker, prikker og er hævede, så man ikke kan se anklerne.

Summer i 2-4 dage

Sådan skriver ultraløber David S. nu til nationen! efter at have tilbagelagt 475,7 kilometer på 73 timer - i løbesko. Og sat ny dansk rekord og skandinavisk rekord i ultraløbet i den tyske by Rettert. Et løb, der i al sin gribende enkelthed handler om at gennemføre en 7 kilometer lang rute en gang i timen - og være sidste mand m/k på ruten.

- Ja.

- Danmarksrekorden er blevet slået fire gange på to år nu, mens den nordiske havde stået i fem år.

- Og benene føles stive og hårde som bly, og det summer de første to-fire dage.

Kan mærke det i små to uger

- Der går små to uger før alle gener er helt væk, fortsætter David, der i går formiddags måtte erkende, at han - hvis han skal have kræfter til at løbe ultraløb i USA til oktober - ikke skulle løbe efter sejren i det tyske løb.

Det blev vundet af italienske Antonio Di Manno, der endte med at have løbet 496,2 kilometer, men hvad siger du?