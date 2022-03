'Snusetur' gik helt galt for Gunvor

Gunvor sku' sælge pelse på et marked i Bellacenteret, og snusede lidt rundt på P-pladsen for at tjekke, hvordan parkeringen foregik. Det blev dyrt.

- Jeg skulle fredag d. 18. februar stille op på et marked, der skulle foregå i Bellacenret i weekenden den 19-20. Og jeg havde så brug for at parkere min bil imens.

- Jeg forhørte mig hos personalet i Bellacentret, og de anbefalede mig at holde på plads nr.4531, som ligger lige overfor indgang nr. 7 i Bellacentret.

En dame tastede mine oplysninger ind

- Her parkerer personalet dagligt, da det er billigt, det koster 5,-kr i timen.

- En af damerne tastede endda mine oplysninger til min bankkonto, så parkeringspladsen kunne trække mig for udgiften for parkeringen.

Men det var kompliceret

Sådan indleder Gunvor B. et brev om at sælge pelse på et marked – og blive pelset af et parkeringsselskab. For Gunvor ville gerne være helt sikker på, at hun havde forstået hvordan P-systemet virkede – og derfor kørte hun ind på den plads, personalet havde anvist hende.

Men … Gunvor snusede lidt rundt og måtte konstatere, at der var for kompliceret til hende. Og hun blev derfor henvist til at parkere ved Easypark-parkering, når hun skulle sælge pelse lørdag og søndag.

Det fungerede fint, men nogle dage efter markedet, fik hun et brev om at hun skulle betale for den tid, hun havde opholdt sig på P-pladsen. Og det synes hun er fair nok, men… at hun skal betale et gebyr på 795 kr for en parkering til 5 kr., det synes hun er strengt.

Og endte med at bliver meget dyrt

Hendes brev – som City Parkering, der driver den komplicerede P-plads svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg parkerede på EasyPark d 19&20, hvor jeg havde brug for at parkere imens jeg var opstillet på markedet.

- Det var fint.

- Men CityParkering har trukket 100 kr for parkering på min konto, og sendt et brev dateret den 23.februar for 31 minutters parkering a 5 kr.

- Og 795 kr for skrivelsen.

- Jeg synes det er en ublu betaling og er uforstående overfor kravet, skriver Gunvor, og nationen! har spurgt City P, hvorfor Gunvor - der havde betalt 100 kr - skal betale 5 kr. plus et gebyr på 795 kr – og det svarer City P på sådan her:

Parkanten betalte 100 kr. for lørdag og søndag

- Parkanten køber en parkeringslicens på www.royalparking.dk den 17.02.2022 klokken 11:40.

- Hun køber en licens for perioden den 19.02.2022 klokken 07:00 til den 21.02.2022 klokken 07:00.

- Hun betaler på hjemmesiden 100,00 for denne licens (50,00 pr. døgn). Der er fremsendt en kvittering til kunden efter hun gennemførte købte. Kvittering er fremsendt til den mail kunden oplyser i forbindelse med købet.

Men hun betalte ikke de fem kr. for fredag

- Kunden parkerer ude på området den 18.02.2022, og i forbindelse med denne parkering betaler hun ikke for sin parkering, hvorfor der bliver fremsendt en kontrolafgift til hende på kr. 795,00 + prisen for hendes parkering på kr. 5,00.

- Det er derfor ikke korrekt, at hun har betalt 100,00 denne parkering + modtaget en kontrolafgift.

Og det står på skiltet

- Ude på området er der sat skilte op, hvoraf det fremgår at der skal betales for parkeringen. Der skal betales pr. påbegyndte time og at dette kan ske med EasyPark, www.Royalparking.dk, eller på www.mitcp.dk i op til 24 timer efter man har forladt området.

- Kunden oplyser til os at hun den 18.02.2022 har været ude for at se på området samt at hun havde et ærinde i Bella Centeret den 18.02.2022.

- Når man parkerer på området i 31 minutter, som var det kunden gjorde denne dag, skal der betales for en påbegyndt parkeringstime, skriver CityParkering, men hvad tænker du?