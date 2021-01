Snydekvittering i Elgiganten: Alt gik galt

Gustav fik efter et langt klageforløb sine penge tilbage d. 2. januar. Han fik også en kvittering på at pengene var overført. Men nu knokler Elgigantens IT-folk for at finde fejlen, for trods kvittering, har Gustav aldrig modtaget pengene.

- Hej.

- Jeg har en absurd sag kørende med Elgiganten – den har varet i et halvt år nu.

- Den 12/06 sender jeg min bærbare pc til reparation. De havde dog ikke flere låne computere tilbage, men det var nu også fint nok, da jeg havde sommerferie og derfor ikke havde behov for en bærbar.

- Den 06/08 får jeg min bærbare tilbage fra reparation, men allerede samme dag kan jeg se fejlen ikke er fikset.

Brugte en time på at overtale dem

- Jeg tager så tilbage til varehuset samme dag, og den her gang tilbyder de en låne pc - af meget ringe kvalitet dog.

- Jeg får dem derfor – efter en times snak - overtalt til at give min en låne pc af samme kvalitet som min egen.

Sådan indleder Gustav S, der går i 3.g og er hjemsendt og derfor har brug for en fungerende computer til at følge undervisningen, et frustreret brev om den situation han sidder i lige nu – uden computer og uden penge. Gustav har kæmpet med butikken i flere omgange, og selv om han modtog en glædelig besked d. 2. januar, så er han nærmest endnu mere frustreret i dag. hans brev – som Elgiganten kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Så bare aflever den - så får du pengene retur

- Jeg henvender mig mange gange gange i løbet af efteråret, og hver gang lover de at vende tilbage til mig, men der sker ikke noget som helst.

- Vi spoler nu tiden frem til december, hvor jeg så vælger at klage til et klagenævn.

- Og her den anden januar får jeg at vide, at jeg bare skal aflevere min låne computer tilbage, og så vil jeg få pengene igen.

- Fint.

- Allerede samme dag(02/01) kører jeg ud i varehuset og de printer en betalingsoverførsel fra dem til mig på beløbet, og de fortæller mig, at der går 1-3 bankdage før pengene er der.

Men mine penge er stadig ikke kommet

- Men her den 14/01 har jeg stadig ikke fået mine 11.999kr.

- Jeg har henvendt mig telefonisk 3 gange til dem, alle gange har de lovet at vende tilbage, men der er intet sket.

- Jeg står derfor i dag uden en bærbar og uden penge til at købe en midt i virtuel undervisning, skriver Gustav, og Elgiganten - som har læst brevet og set Gustavs kvittering - skriver til nationen!, at sagen desværre er fremstillet ganske korrekt:

Elgiganten: Gustav har ret - IT er på sagen

- I Elgiganten er intet vigtigere for os end tilfredse kunder – og at sikre de gode kundeoplevelser.

- Derfor er vi kede af, når det glipper, som det er sket i Gustavs tilfælde.

- IT arbejder på at finde fejlen, så Gustav kan få sine penge retur, skriver Elgiganten, men hvad tænker du?