Snydt af bilsælger: Løj om pris

Han gik med til at bilsælgeren solgte hans Audi for 150.000 kr. Men så fandt han ud at den nye ejer havde betalt 169.000.

- D. 6 juli 2021 lavede jeg en aftale med Erik om, at han skal sælge min Audi A4 til 169.900.

- Og at jeg skal have 150.000 kr. når bilen er solgt.

Kan du gå lidt ned i pris - jeg har en køber

- Jeg hører intet, før d. 25 august, hvor jeg får et opkald.

- Erik beder mig gå lidt ned i pris, da han står med en potentiel køber som gerne vil have bilen billigere.

- Dette går jeg med til.

Jeg får 137.000 kr - men ...

Sådan indleder Nicolai, tidligere Audi-ejer, et brev til nationen! om ret og rimelighed i en brugtbildhandel. For Nicolai synes ikke at den mand, der solgte hans bil, har opført sig særlig ærligt – faktisk sidder han tilbage med en følelse af at være blevet snydt for 13.000 kr. Hans brev – som nationen! har bedt bilsælgeren om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Den nye ejer købte bilen dagen før

- Jeg får pengene d. 4. oktober – 137.000 i stedet for de 150.000 vi oprindeligt aftalte – og så begynder jeg at dykke ned i sagen, da jeg ikke kan få det til at give mening i mit hovede.

- Jeg slår nummerpladen på bilen op på nettet og opdager, at bilen er blevet forsikret hos Topdanmark d. 25 august, grøn ejerafgift er betalt og at bilen har fået ny nummerplade.

- Jeg finder frem til den nye ejer af bilen og jeg får bekræftet, at de har underskrevet en kontrakt på bilen. d 24 august.

Og betalte fuld pris

- Og givet den fulde pris for bilen.

- Det vil altså sige at Erik sælger bilen d. 24 august til 169.900 og dagen efter kontakter han mig og får mig til at bekræfte, at det er okay at han sælger den for 150.000.

Erik: Han bliver meldt for pengeafpresning

- Jeg håber i vil bringe noget om det, så det når ud til en rigtig bred målgruppe samt skabe en masse opmærksomhed og debat, skriver Nicolai, der har sendt to bilag med – afregnings-slutsedlen på 137.000 som han fik plus den nye ejers slutseddel, der viser at Audien faktisk endte med at koste den nye ejer 179.900m da der skulle mere udstyr på.

nationen! har før jul skrevet til Erik, der stod for bilsalget og bedt ham svare på, hvorfor han den ene dag sælger en bil for 179.900 – og den næste dag fortæller, at den kun kan sælges for 150.000.

Erik vil ikke svare skriftligt, men i telefonen siger han, at han ikke må tale om aftaler offentligt - og at Nicolai kan forvente at blive anmeldt for pengeafpresning inden for de næste uger.

Hvad tror du det sker?