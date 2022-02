nationen ... 7. feb. 2022 kl. 15:18 Gem artikel Gemt artikel

Snydt: Chef brød i gråd

Koldings borgere blev snydt for en is-oplevelse, da ni is-skulpturer på i alt fem tons blev smadret i midtbyen af ukendte hærværksmænd, få timer efter at de var færdige. Is-skulptøren har aldrig været ude for noget lignende