Snydt: Deal-kunder bliver bedt om gå igen

Når de kommer her, så nægter jeg at indløse deres deals og beder dem gå igen, og så bliver de sure. Men hvad skal jeg gøre, skriver ejeren af restaurant Cortigiano.

- I har i dag fået en mail fra undertegnede om at tilbagebetale de penge I har modtaget i betaling fra mig d. 21. juli.

I kan ikke levere varen

- Mit værdibevis viser sig at være ugyldigt, fordi I ikke har betalt/betaler dem, jeg har købt værdibeviset til.

- Altså har jeg betalt Jer for en vare som I ikke kan levere og beder derfor om min retmæssige refundering.

Jeg har heller ikke fået min vare

Sådan skriver Malene H i en kommentar på deal-siden Tilbudibyens Facebook-profil. En kommentar, der ligesom flere andre handler om tilbud/deals, der ikke kan indløses, fordi firmaerne ikke har fået penge fra Tilbudibyen.

- Jeg har også en tilsvarende oplevelse.

- Restauranten vil ikke honorere tilbuddet fordi ‘tilbud i byen’ ikke betaler dem.

Og i tager ikke telefonen

- Og tilbud i byen tager ikke telefonen når man ringer eller svarer på de mails man skriver, skriver Niels-Henrik V. således i en anden kommentar, og Emilie B er også lettere desperat:

- Hvordan kommer man i kontakt med jer?????

- Hvordan kan det være, at I har jeres telefoner lukkede HVER dag i tidsrummet 9-12 (som er det eneste tidspunkt, i oplyser man kan kontakte jer i), skriver Emilie, der heller ikke har fået svar på sine mails.

Jeg nægter at servere og beder dem gå igen

nationen! kunne for et par uger fortælle om Mike og kæresten, der ikke kunne få den massagetur, de havde betalt 599 kr for gennem Tilbudibyen, og nu skriver en restaurant-ejer til nationen!, at han ikke har fået de cirka 50.000 kr, han i bedste tro har brugt på at servere 4-retters menuer til folk med deal-beviser købt på tilbudibyen:

- Vi har et tilbud kørende hos tilbudibyen, men jeg tror firmaet er lukket, for de svarer ikke på mails eller tager tlf.

- Vi har 50.000-70.000 kr til gode - penge som vi ikke har modtaget.

- Og deres hjemmeside er stadig åben og folk køber!

- Når de kommer her, så nægter jeg at indløse deres deals og beder dem gå igen, og så bliver de sure. Men hvad skal jeg gøre?

- Hjælp, skriver ejeren af restaurant Cortigiano, der har bedt nationen! om at skrive om sagen, så omtalen måske kan få problemerne til at stoppe.

Tilbudibyen har - igen - fået mulighed for at svare på, hvorfor deres samarbejdspartnere ikke modtager penge.

Og igen har nationen! ikke fået noget svar, men hvad tænker du?