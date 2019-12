Snydt for 12 øre på P-plads: Det er sket tre gange

- Jeg har parkeret på en Apcoa parkerings plads i 1time og 5 min. og betaler via paybyplate.

- Som billederne viser er parkeringen foretaget på parkeringsplads nr 3950 i Thisted - nærmere betegnet JP Jakobsens indkøbscenters parkeringskælder.

- Jeg skal i alt betale for en time, da Føtex gir den første halve og får via paybyplate 5% rabat

- En time koster 12 kr pr påbegyndt time.

- Så det hedder 12kr minus 5% + 2,38 i gebyr =13,78kr

Men jeg ender med at betale 13,90 kr

Sådan indleder Thomas T et brev til nationen! om det han ikke er bange for at kalde tyveri på p-pladsen. Thomas er med på at 12 øre ikke er det, der vælter julens gavebudget, men da det nu er sket 3 gange for ham – og fordi han sikkert ikke er den eneste, der får disse 12-øres ekstraregninger, så vil han gerne have det stoppet. Og han vil også gerne have en forklaring. Hans brev – som Apcoa kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Men BroBizz a/s, som administrerer paybyplate, får tallet 13,90kr af Apcoa.

- BroBizz tager ellers INTET gebyr har jeg fået oplyst.

- Jeg prøver forgæves at få oplyst hvori uoverensstemmelsen i beløbet ligger, ved at ringe til Apcoa og BroBizz, men Apcoa gir mig den ene mailadresse efter den anden, jeg skal skrive til, men ingen af dem sender noget svar!!

- BroBizz oplyser de blot trækker hvad Apcoa siger jeg skylder!- Dette er 3. Gang i træk- Hvor fanden blir de 12øre af og er der andre end mig, der blir snydt?!?!, skriver Thomas, og det er der muligvis. Ihvertfald har Apcoa sendt dette svar til nationen!:

Apcoa indrømmer forkert rabat

- Idet vi takker for din henvendelse, kan vi i den forbindelse oplyse, at der generelt slet ikke skulle være rabat på PaybyPlate-betaling.

- Men desværre har opsætningen generelt været forkert vedrørende rabat på gebyr.

- Det er vi rigtig kede af, og parkanten er derfor naturligvis velkommen til at henvende sig og få tilbagebetalt de 0,12 øre, skriver Apcoas presseteam, men hvad siger du?