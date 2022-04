Snydt for 6000 kr: Nu er der tal

- Ja, det er noget LORT.

- Selv i udkanten af Odense er det ikke muligt med fjernvarme. Vi har pillefyr og er gået fra 2000 kr. pr. palle til næsten 4000 kr.

- Det er ufatteligt, at man kun tilgodeser gas-kunder.

85.000 oliefyr og 108.000 biomasse/træpille-fyr

Sådan skriver Thomas V. i en af de 178 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de to milliarder skattekroner et flertal på Christiansborg er på vej til at sende retur til boliger med gas-fyr, elvarme eller fjernvarme lavet af gas. Og de husstande, der bruger olie eller træpiller til at varme huset op med:

- Vi vurderer, at der i 2020 var 85.000 oliefyr i boliger - og biomassefyr i 108.000 boliger.

- Træpillefyr vurderes at udgøre hovedparten af disse fyr, skriver Energistyrelsen i dag til nationen!

De fleste af de boliger ligger uden for byerne, og det tror Jacob V. er en af forklaringerne på, at de ikke er kommet i betragtning til at modtage støtte - selv om deres husstand tjener mindre end de 650.000 kr, der er sat som grænse.

Får fingeren ude på landet

- Regeringens vælgere er i byerne, hvor man bruger gas...

- Derfor kan vi andre få en finger, for vi bor på landet, hvor man ikke i samme grad stemmer venstreorienteret.

- Her har vi også træpiller som er steget fra ca. 2000,- pr.palle til ca. 4000,- pr palle. Når vi kommer til næste vinter ser vi nok ind i priser på 5-6.000 pr palle, skriver Jakob, men hvad tænker du?