Snydt for 90 kr hver gang han kørte over broen

- Kære nationen!

- Jeg har brug for hjælp til at tackle det store problem jeg - og mange andre handicappede og PTSD-ramte krigsveteraner - har.

- Nogle af os er nemlig tvunget til at bruge bil, når vi skal over Storebælt, men vi oplever et betjeningssvigt, der ligner bevidst obstruktion. I situationen virker det faktisk som pengeafpresning.

- Vi burde få rabat og betale 155 kr for en tur over broen, men vi kan ikke slippe for at betale normal pris (245 kr) ved bommen på Storebælt A/S.

Kan ikke håndtere netbasserede kommunikationsmidler

Sådan indleder TJ et brev til nationen! om at være digitalt udfordret og føle sig svigtet af den kundeservice, der bliver tilbudt på Storebæltsbroen. For TJ kan ikke finde ud af at klikke og udfylde og underskrive og hvad man ellers skal gøre på nettet, og det har har indtil nu kostet ham hundredevis af kroner.

Og penge har han ikke så mange af, så derfor håber han at brevet her kan ruske lidt op i Storebælt. Hans brev - som Sund & Bælt Holding A/S kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Problemet er, at ingen i Storebælt A/S vil assistere mig - som kunde og svært PTSD ramt handicappet krigsveteran, som netop har det problem, at jeg har mistet evnen til at håndtere netbasserede kommunikationsmidler.

Nummerpladeskift: Ekstrem angst og stress

- Den slags udløser først PTSD, så ekstrem angst, og siden stress som lammer kroppen i et par dage, hvor det udløser depression,

- Egentligt er det bare et nummerplade skift fra BL19919 til XZ43847, jeg har brug for, da jeg har fået ny bil.

TJs gamle bil og TJs nye bil.

- Men jeg må konstatere, at service og betjeningssikkerhed over for mig og den handicappede målgruppe er ikke-eksisterende.

- Ja faktisk direkte foragtelig, da man jo regner med at kunne blive betjent, når køb af deres produkter, afstedkommer problemer, skriver TJ, og spørgsmålet er, om det er hans brev og nationens! efterfølgende henvendelse til Sund og Bælt, der har fået gang i kundeservicen. Ihvertfald skriver broen, at problemet nu er ordnet:

PCI og GDPR

- Det er rigtig ærgerligt, at TJ har haft en opfattelse af at blive dårligt betjent, når han passerer Storebæltsbroen i sin bil. Det er vi kede af, og har derfor hjulpet ham på en anden måde, end det er muligt ude i betalingsanlægget.

- Det er nemlig sådan, at vi ikke kan hjælpe med at ændre nummerplade over telefonen eller i betalingsanlægget grundet beskyttelse af vores kunder og deres persondata.

- Det skal håndteres via vores sikre systemer, som er en garanti for, at alle regler i henhold til PCI og GDPR overholdes, så vi undgår risiko for misbruge af kundens oplysninger.

Vi hjælper i det omfang vi kan

- Når det gælder vores handicap Bizz er reglerne sådan, at vi skal have besked fra Dansk Handicap forbund, før vi kan ændre nummerpladen. Igen handler det om at undgå misbrug.

- Vi har andre kunder, som kan have svært ved at bevæge sig rundt i den digitale verden, og dem hjælper vi i det omfang vi kan, fx hvor de møder op i vores reception i Halsskov. Her foregår det altid på den måde, at vi guider dem igennem, men kunden selv udfylder de personhenførbare oplysninger.

Og TJ er blevet hjulpet

- På den måde hjalp vi også TJ, da han mødte op i receptionen i sidste uge, hvor han blev guidet og hjulpet med udfyldelse af de nødvendige papirer.

- På Storebælt anstrenger vi os hver dag for at yde en god kundeservice, men for at undgå misbrug af data, og det betyder desværre, at der er ting, vi ikke kan hjælpe med.

- Vi håber, at TJ med den hjælp han har fået fremover kommer nemmere over Storebælt i sin bil, skriver Sund og Bælt, men hvad tænker du?