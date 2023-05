Snydt for Biltema: Chefredaktør raser

- Det er en skandale.

- Vi savner det blå tempel på Bornholm.

Sådan skriver Jacob L. i en af de vrede kommentarer, der er skrevet på Bornholms Tidendes Facebook-profil til chefredaktørens bandbulle 'Den største butik er lukket i en syltekrukke':

Politikerne sagde byg løs sidste år

- På et kommunalbestyrelsesmøde for mere end et år siden anbefalede administrationen, at man skulle afvise projektet og henvise Biltema til et andet område.

- Politikerne sagde nej til administrationen dengang og godkendte, at Biltema skulle kunne bygge løs ved Vibegaard.

Men intet er sket

- Men 14 måneder senere er man ikke engang ved at behandle byggesagen hos Byg.

- Lokalplanen, der går forud for byggetilladelsen, er endnu ikke sat i høring, skriver Tidendes chefredaktør Kristoffer Gravgaard, der også nævner Elgiganten og Harald Nyborgs ønsker om at etablere sig på øen.

Annonce:

Men selv om flere altså gerne så de store såkaldte boksbutikker på øen - og peger på, at de kan tage kampen op med internethandel og vil skabe arbejdspladser, så er der altså nogen, der er imod:

Helt uenig - det skaber merforbrug

- Jeg er helt uenig med Kristoffer Gravgaards udsagn om, at det er et kæmpetab for øen, hvis ikke Biltema bygger en megaboksbutik i Rønne.

- Selvom internethandel måske formindskes, vil det skabe merforbrug, som ikke just gavner klimaet.

- Der arbejdes desuden for at bevare handel og dermed byliv i byerne, skriver Suzanne R. i en kommentar, men hvad mener du?